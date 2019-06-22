ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Забыла за ручник'': в Одессе со склона на пляж рухнул автомобиль

944Читать материал на украинском

В районе 16-й станции Фонтана в Одессе прямо на пляж упал автомобиль Daewoo.

Об сообщает издание Думская. По словам очевидцев, водитель припарковалась на склоне, забыла поставить авто на ручник и ушла.

В ее отсутствие машина покатилась и полетела с обрыва прямо на песок, приземлившись на крышу. К счастью, в месте падения людей не оказалось, никто не пострадал.

Новости
"Малыши потеряли отца": подробности загадочной гибели людей на Закарпатье
''Забыла за ручник'': в Одессе со склона на пляж рухнул автомобиль
''Забыла за ручник'': в Одессе со склона на пляж рухнул автомобиль

Также сообщается, что когда владелица авто вернулась на место парковки и не обнаружила автомобиль, она не сразу поняла, что случилось, и успела заявить об угоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за опасного трюка погиб известный блогер.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаОдесса
Тег
Автомобиль
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrova Kristina
Petrova Kristina
Не "за", а "про"!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel