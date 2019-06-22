''Забыла за ручник'': в Одессе со склона на пляж рухнул автомобиль

В районе 16-й станции Фонтана в Одессе прямо на пляж упал автомобиль Daewoo.

Об сообщает издание Думская. По словам очевидцев, водитель припарковалась на склоне, забыла поставить авто на ручник и ушла.

В ее отсутствие машина покатилась и полетела с обрыва прямо на песок, приземлившись на крышу. К счастью, в месте падения людей не оказалось, никто не пострадал.

Также сообщается, что когда владелица авто вернулась на место парковки и не обнаружила автомобиль, она не сразу поняла, что случилось, и успела заявить об угоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за опасного трюка погиб известный блогер.

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