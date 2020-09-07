На Львовщине ассенизационная машина "Укрзалізниці" сбрасывала нечистоты в реку

Во Львовской области в селе Лавочное засняли ассенизационную машину, которая дважды за день сбрасывала нечистоты в реку Опир.

Инцидент произошел 3 сентября. Об этом, ссылаясь на информацию от местных жителей, сообщила журналистка Светлана Несчетная на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Уточняется, что машина с номерными знаками "АА 7319 АВ" принадлежит акционерному обществу "Укрзалізниця", филиал Львовской железной дороги "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" (производственно-структурное подразделение СУ-1).

Машина, которая сливала нечистоты в Опир. Скриншот видео

Номерные знаки. Скриншот видео

Нечистоты сбрасывали в Опир при проведении ремонтных работ, после откачки из канализационного люка, расположенного у переходного моста, ведущего через реку к бригадному дому.

По словам местных жителей, во время слива нечистот якобы присутствовали заместитель предприятия водоснабжения и водоотведения и бригадир насосно-фильтровальной станции.

Отмечается, что река Опир питает водой колодцы населенных пунктов Лавочное, Терновка, Славское, Тухля, Гребенив и Сколе.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Свердловской области (Россия) в реку Ольховка, которая протекает в 5 км от Белоярской АЭС, попала радиоактивная вода.

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