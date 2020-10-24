На Кипре после признания автокефалии ПЦУ устроили "демарш", –росСМИ

Митрополит Лимасольский Афанасий якобы покинул литургию в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать автокефалию Православную церковь Украины.

Об этом в субботу, 24 октября, заявило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на кипрское телевидение.

Сообщается, что члены священного Синода якобы не знали заранее о том, что архиепископ Хризостом упомянет митрополита Епифания как предстоятеля ПЦУ во время рукоположения нового епископа Арсиноиса Пагратиса.

"Митрополит Лимасольский Афанасий отбыл незадолго до окончания службы архиепископом Хризостомом, охарактеризовав свою реакцию как оправданную", – заявили пропагандисты.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 года синод Элладской церкви (Греция) подтвердил каноничность получения автокефалии ПЦУ от Вселенского патриарха.

Затем старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную ПЦУ.