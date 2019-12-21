На испытаниях украинской техники определили "звезду" среди броневиков

20 декабря завершился первый этап национальных испытаний броневиков. Звездой второго дня демонстрационного показа новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники стал специализированный бронированный автомобиль "Новатор" производства ООО "Украинская бронетехника".

"Новатор" с первой попытки и очень уверенно прошел всю трассу препятствий: песчаный участок с глубиной песчаного слоя 1 м; косогор с поперечным уклоном 20 градусов; брод глубиной 0,8 м; вертикальную стенку высотой 0,4 м; холм с уклоном 12%, 20% и 60% (31 градус) а также железнодорожную насыпь с фрагментом железнодорожного пути и общей высотой от основания насыпи до верха рельсов 0,9 м.

По словам директора компании "Украинская бронетехника" Александра Кузьмы, продукт получил положительные отзывы не только от пользователей и заказчиков, но и от компаний-конкурентов.

Бронированный автомобиль "Новатор" "Украинская бронетехника"

"Очень приятно, когда продукт получает положительные отзывы не только от пользователей и заказчиков, но и от компаний-конкурентов. Это одновременно вызывает чувство гордости за пройденный путь и стимулирует к дальнейшему развитию и совершенствованию. Технологии не стоят на месте: каждый день мы должны становиться лучше, чтобы достойно конкурировать на национальном и международном рынках и иметь возможность поставлять украинской армии надежную и удобную в эксплуатации военную технику, спасающую жизни наших защитников", - отметил Кузьма.

Бронированный автомобиль "Новатор" "Украинская бронетехника"

21 декабря в сопровождении военной службы правопорядка колонна демонстрационных образцов – специализированные бронированные автомобили "Новатор" и "Варта" от ООО "Украинская бронетехника", боевая бронированная машина "Дозор-Б" от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова и модернизированный украино-польский бронеавтомобиль Oncilla от ООО "Научно-производственная компания "ВК Система" – осуществила марш-бросок до Житомирского полигона протяженностью 520 км.

Бронированный автомобиль "Новатор" "Украинская бронетехника"

Второй этап демонстрационного показа новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники для Вооруженных сил Украины состоится с 23 по 26 декабря.

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