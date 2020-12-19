На Харьковщине погиб 11-летний ребенок: катался на санках и ударился головой

В Харьковской области погиб 11-летний мальчик: он съезжал с горки на санках, упал и ударился головой.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины, трагедия произошла в селе Новоселовка Нововодолажского района 19 декабря. Ребенок скончался до приезда медиков.

"Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти", – уточнили правоохранители.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Жидачев на Львовщине из-за неосторожного обращения с огнем погиб двухлетний ребенок.