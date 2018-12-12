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Олена Воронянська
Олена Воронянська
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На границе войны люди стоят за нашу с вами Украину

Перед рассветом…

Редко просыпаешься, чтобы избавиться от страшного сна. Чаще от прикосновения к щеке мягкой кошачьей лапки: "Вставай же, я покажу тебе, где стоит пустая миска". А иногда вздрагиваешь от ощущения, что кто-то близкий тебя позвал. И сейчас так же, как и ты, лежит без сна и думает о чем-то своем. Где-то далеко, куда ты можешь дотянуться разве что мыслями. Обычно так зовет случайная бессонница моих девчонок. Но сегодня я почему-то думаю о женщине, с которой совсем недавно не была даже знакома.

Я смотрю в окно – в свете фонаря мельтешат мелкие снежинки. Скоро по улице побегут ранние пешеходы. А у нее в окне сейчас совершенно темно. И до ближайшей улицы – 8 км.

Обдумываю утренний маршрут: если скользко, не буду топать на электричку, поеду на маршрутке. А там, на границе с Зоной, поезда больше не ходят. И в город, где выросли ее дети, где остался дом, для нее ходу нет.

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Она совсем немного старше меня. Но у нее уже большая внучка. Если бы жила там, где живет она, я бы сошла с ума от тревоги за родных. Она тоже такая, только об этом никто не узнает, кроме предрассветного темного окна, куда она смотрит, прикидывая свой дневной маршрут.

Я поеду по улицам большого города, она – по фронтовому бездорожью. Я спущусь в метро, ее заберет машина. Или пешком.

Я спокойно пойду среди случайных прохожих. Ее путь – в агрессивной среде, где злобная тварь может плюнуть ядовитой слюной, где вслед скажут гадость, где ненавидят то, что она любит. Украина в Станице только начинает прорастать – украинскими остановками, жовто-блакитной стеллой, песнями и ярмарками, а главное, - молодежью. Во многом, благодаря ей, украинские военные будут вспоминать наши края не с тоской и раздражением, а с любовью и благодарностью. И, наверно, они, "сильные и отважные" (иначе она их не называет); ровесники ее внучки, выбравшие Украину (а это нелегко в Станице, где бОльшая часть ностальгирует по нагайкам кизячков); подопечные луганчане, пятый год живущие в дачном кооперативе, которых как бы нет для всех госслужб (ведь сады – не село, не город, не место для постоянного проживания); волонтеры, которых она дружески тепло встречает на этом странном форпосте Украины – все они вместе дают ей силу жить, бороться и верить в освобождение нашего города.

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Я видела войну издалека – над ней жутко светили Грады. Я оставила Луганск по доброй воле до войны – ее с семьей выгнали, дав несколько часов на сборы (повезло, можно сказать). Отняли бизнес, жилье, возможность даже бывать в городе, где прошла вся жизнь. Только те, кто прошел через это, может понять и оценить мужество и стойкость. Ее, дочки, похожей на подростка, замечательного зятя, внучки (похоже, фамильная сила у них всех в генах – дай Бог, успешной реабилитации), всей семьи, которая стоит прямо на границе мира и войны, добра и зла. Стоит за нашу с вами Украину. У меня просто нет слов, чтобы выразить восхищение и благодарность. Когда вам захочется поныть и пожаловаться на жизнь, вспоминайте о них.

На улице уже светло. Пора начинать рабочий день. Всем добра!

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Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Темы
Новости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Источник
Источник:Facebook Олени Воронянської
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Питон Каа
Питон Каа
Сама же пишет о том, что большая часть населения оккупированных "освободителями" территорий Донбасса "ностальгирует по нагайкам кизячков". Не нравятся им чем-то "сильные и отважные" защитники Украины. Почему, интересно спросить?
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