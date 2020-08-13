На Донбассе погиб разведчик ВСУ

На Донбассе в зоне боевых действий погиб военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом 12 августа сообщили на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook. Отмечается, что мужчина погиб во время выполнения боевого задания.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким умершего защитника.

На Донбассе погиб боец ВСУ ОТГ "Север" в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, с начала недели трое украинских военнослужащих умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.