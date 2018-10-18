''Развевается флаг Украины!'' ''95 Квартал'' покорил сеть мощным видео

Студия "Квартал 95" представила анонс сериала "Слуга народа" с оптимистической картиной будущего нашей страны, лента выйдет на экраны в марте 2019 года.

В сюжете "Все будет Украина!", который обнародован на странице в Facebook и уже набрал почти 400 репостов, речь идет о самой заветной мечте каждого украинца: завершении войны на Донбассе и возвращении Крыма.

Так, за столом сидит семья и слушает выпуск новостей. Ведущая рассказывает о последних событиях в стране (чтобы посмотреть ролик, проскрольте страницу до конца).

"Сегодня ровно год, как на Донбассе настал мир: ни единого взрыва и выстрела, ни одного раненого и убитого. Над последним населенным пунктом развевается украинский флаг", - сообщила она.

"В Киеве в кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера фильма режиссера Олега Сенцова (на данный момент находится в заключении в РФ. – Ред.), на презентацию он пришел со своей женой и тремя детьми", - отметила комментатор.

Также ведущая добавила, что Украина получила право принимать летние Олимпийские игры. По ее словам, Олимпиаду пройдет в Симферополе, который сейчас находится в российской оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "95 Квартал" высмеяла скандального мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, которому прокуратура объявила сразу два подозрения в злоупотреблении властью.