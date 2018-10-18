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''Развевается флаг Украины!'' ''95 Квартал'' покорил сеть мощным видео

57.5тЧитать материал на украинском

Студия "Квартал 95" представила анонс сериала "Слуга народа" с оптимистической картиной будущего нашей страны, лента выйдет на экраны в марте 2019 года.

В сюжете "Все будет Украина!", который обнародован на странице в Facebook и уже набрал почти 400 репостов, речь идет о самой заветной мечте каждого украинца: завершении войны на Донбассе и возвращении Крыма.

Так, за столом сидит семья и слушает выпуск новостей. Ведущая рассказывает о последних событиях в стране (чтобы посмотреть ролик, проскрольте страницу до конца).

"Сегодня ровно год, как на Донбассе настал мир: ни единого взрыва и выстрела, ни одного раненого и убитого. Над последним населенным пунктом развевается украинский флаг", - сообщила она.

''Развевается флаг Украины!'' ''95 Квартал'' покорил сеть мощным видео

"В Киеве в кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера фильма режиссера Олега Сенцова (на данный момент находится в заключении в РФ. – Ред.), на презентацию он пришел со своей женой и тремя детьми", - отметила комментатор.

''Развевается флаг Украины!'' ''95 Квартал'' покорил сеть мощным видео
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Также ведущая добавила, что Украина получила право принимать летние Олимпийские игры. По ее словам, Олимпиаду пройдет в Симферополе, который сейчас находится в российской оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "95 Квартал" высмеяла скандального мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, которому прокуратура объявила сразу два подозрения в злоупотреблении властью.

Место
Украина
Объект
95 Квартал
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Crusade Vicious
Crusade Vicious
Ого! Троллей набежало! Хоть перекличку делай..
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Бу-га-га!Остался последний хутор,над которым ещё висит жёлто-синяя тряпка.Сенцов отсидел свой срок и опять снимает свадьбы,проходящие в кинотеатре,Россия второй раз проводит летние Олимпийские игры...Провидцы,хоть и скоморохи.
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Ніфіга єто не хорошие новости..Хорошие новости прапор України над Омском и Иркутском..Москва серая зона с повишенной радиактивной опасностью..В Мурманске база НАТО..)) тн Питербуг вернулся домой в Финляндию..Вот єто я понимаю реальное будущее..И єто только начало!Слава ДажБогу!Україні Слава!)))
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