На Донбасс прибыл влиятельный гость с Запада: фото и видео встречи

В Донецкой области прошла встреча между командованием Объединенных сил и делегацией Канады во главе с министром международного развития Мари-Клод Бибо.

"Мы убеждены, что Украина и Канада и в дальнейшем, в подтверждение двусторонних отношений особого партнерства, безусловно и неуклонно будут выполнять взятые на себя обязательства и углублять их в экономической, политической, гуманитарной, культурной и сфере безопасности", - цитирует командующего ООС Сергея Наева пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

После обсуждения ситуации безопасности на Донбассе, канадской делегации показали видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшие нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

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В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук и руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу.

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facebook.com/pressjfo.news

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Ранее OBOZREVATELсообщал, что этнический украинец генерал-лейтенант Пол Винник назначен заместителем начальника Генерального штаба обороны Канады.