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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Нововведение на блокпостах террористов: людей ''чипируют''

3.4т

Многие, наверное, слышали о том, что у коллаборантов и оккупантов Донбасса нехило так пригорело после введения в Украине военного положения.

Буквально после подписания вышеупомянутого закона, у ватных пропагандистов случилась истерика: началось хоровое шипение о будущем геноциде жителей бимбасы и тому подобная хрень. Цель этих криков была очень проста: чтобы цивильные жители меньше думали о реальном положении дел и меньше о высоких ценах на продукты, нужно шоб гражданские радовались мелочам - согласитесь, если вас пугают химической атакой, цены в супермаркетах ну совсем не имеют особого значения (живой? Зашибись, значит.)

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Но не будем о манипуляциях роспропаганды. Давайте лучше поговорим о чипировании людей на блокпостах сепарастов.

Итак, если кто не в курсе, концепция на блокпостах коллаборантов поменялась немного: теперь, чтобы тебя выпустили из оккупации, ты должен самозванцам с оружием не только предъявить паспорт, но и вложить в него бумажку с IMEI кодом телефона и номером своего телефона.

Нахуа? Понятия не имею. Так называемых ключей от мтс-а у абизян нету, поэтому этот бзик у коллаборантов выглядит аналогом требования пиратов Сомали предъявить пересекающего "границу" фото обоев в личной спальне, кроме паспорта. Одним словом, затея тупая как и само территориальное недоразумение из трех букв.

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Чтоб был понятен весь треш происходящего, просто попросите свою маму или бабушку написать на бумажке IMEI код ее телефона. Готов поспорить, что 7-8 из десяти человек предпенсионного или пенсионного возраста понятия не имеют, что такое этот IMEI, где его искать и вообще спросят вас причину, по какой вы к ним приклепались.

Благодаря так называемому "нововведению" коллаборантов на блокпостах происходит полный хаос. Сейчас коротко попытаюсь обрисовать происходящее.

Нововведение на блокпостах террористов: людей ''чипируют''
Нововведение на блокпостах террористов: людей ''чипируют''

Итак, вас не выпустят и не впустят самозванцы, если вы не предоставите IMEI. Левый код писать стремно, ибо, по возвращению, вас эти же одноклеточные могут принять за шпиона или диверсанта и в концлагерь православнутый поместить с самыми духовными на свете пытками.

Далее. Теперь, благодаря шикарному "нововведению", кроме паспорта у того, кто пересекает линию разграничения, должны с собой быть ручка и листочек, чтобы записать придуркам код телефона+номер и положить сею бумажку в паспорт. Нет листочка и ручки? Жди или проси у того, кто эти волшебные предметы взял с собой.

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Само собой, что скорость пересечения линии разграничения через блокпост вооруженных придурков по времени увеличивается, теперь 2 часа выстоять - это в радость, это быстро. А почему? Патаму шо аленям нужен адронный коллайдер, которым они понятия не имеют как пользоваться.

На улице холодно, ты замерз ? Пих*й. Им нужен твой IMEI код на листочке, молчи в тряпочку, раб.

Почему так долго теперь пересекается блокпост боевых абизян путена? Все просто. Начнем с того, что пенсионеры понятия не имеют, что такое код телефона. Это раз. У большинства пенсионеров кнопочные телефоны с заедающими кнопками. Это два. Пока один пенсионер наберет *#06# и запишет номер на листочке ручкой, которых у него тупо нет при себе, может пройти вечность. Это три. Пока пенсионер проверит порядок цифр кода и номер телефона, который он собирается положить в паспорт - это 4. Плохое освещение и зрение у пенсионера - это 5. Постоянные крики со стороны коллаборантов, чтоб быстрее записывали и ложили бумажки в паспорта - это 6. Ну и конечно курица - коллаборант женского пола, которая это все вводит в копьютер одним пальцем - это 7. И контрольный в голову, 8 пункт: многие пенсионеры тупо не знают, какой номер телефона записывать - мтс или пеникс, а орки, когда увидят шо в паспорте номер телефона феникса, заставляют переписывать номер и прятать сим карту 88 джы апиратара, чтоб Хунта не забрала.

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А теперь представьте, что таких пенсионеров в автобусе 80% и что ручка с листочком есть у 2 человек. Именно поэтому по времени выходит ну очень долго проходить блокпосты ватных придурков. Ты должен коллаборантам написать код+номер телефона и когда едешь в оккупацию, и когда выезжаешь из русского Сомали в Украине. Причина - вооруженным абизянам так хочется, хули не ясно тебе, холоп?

Кстати, при пересечении границы с рф такая же херня происходит. Самое эпичное то, что причину, по которой нужно там записывать код телефона и номер, не знают даже сами пограничники рф. Надо и все, шо ж тут непонятного?

Мораль. Предлагаю коллаборантам прямо на блокпостах брать анализ крови, флюрографию и отпечатки пальцев ног у всех, кто пересекают линию разграничения, ибо за "нововведение" вас уже клянет даже идейная вата. Продолжайте в том же духе. Молодцы, сбУ такое одобряет/

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой с Донбасса в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Фашик ДонецкийФашик Донецкий
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Чем хуже рузькеязычным на Бамбасе, тем лучше пуйлу. Можно верещать о притеснениях.
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Рожкова Галина
Рожкова Галина
ну кацапы тупые, уже весь мир знает что в двадцатых числах в Мариуполе будет провокация с хим оружием и СТРЕМИТЕЛЬНОЕ наступление всу в районе Приазовья для освобождения города от кацапской нечисти а русня всё ещё продолжает вякать о каком то мифическом падении рейтинга вяликага хидранта всех времён и народов. СУХЕС НА САЛО. ПЭДРОНАШПРЕЗИК.
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Засеян Газон
Засеян Газон
Рожкова Галина, Твой презик ХУЙЛО!
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
ще й печатку я дов йоб звав путіна на лоб ставити
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