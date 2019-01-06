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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Мы возвращаем себе украденную россиянами историю государственности и христианства

2.7т

В общем, сегодня Украина сорвала с московско-гундяевской церкви маскировочную сеть и под ней оказалась куча конторских стукачей, извращенцев, ненасытных упырей и убийц. Если раньше об этом можно было только говорить, получая в ответ речи о каноничности и духовности, то сейчас – можно открыто действовать. Нет у московской церкви ни духовности, ни каноничности и теперь можно спокойно препарировать эту гадюку, которая прикинулась чем-то белым и пушистым.

Теперь Украина выдернула из-под Москвы ее скрепы под названием "духовность" и "исконность". Украинская митрополия просто восстановила историческую связь с Киевской митрополией, и об этом сегодня, на церемонии вручения Томоса, подробно остановился митрополит Епифаний. Он выдал четкую хронологию христианства на нашей земле от апостола Андрея Первозванного, который лично был на месте будущего города Киева и благословил его как место, откуда христианство пойдет дальше. То есть, Киев связан с христианством еще с апостольских времен и далее, через князя Аскольда, княгиню Ольгу (между прочим – 9-й век) и ее внука – князя Владимира, произошло крещение Руси.

Вообще, Епифаний четко понимает, в какую часть гроба Московии следует забивать гвозди и он молотит их четко и с любовью. И вот именно в этом месте возникает вся картина происходящего на наших глазах. Только что московская церковь лишилась биографии, которую она привыкла называть "тысячелетней". Все, нет никаких тысячелетий у московской церкви. Теперь пускай они сами себе выбирают день рождения, то ли 1648, то ли раньше, или позже, но – на свой вкус, поскольку теперь очевидно, что сборище мошенников в рясе не удосужилось сделать все правильно и получить от Константинополя одобрение на создание поместной церкви. А раз ее нет и не было, то по всей логике, вся эта публика должна напрямую подчиняться Святому Престолу. Но ведь они этого не хотят и скорее перейдут в шаманизм, предварительно сделав себе обрезание ушей, чем объявят себя потомственными мудаками, которые столетиями проповедовали странную религию "мудачество", под прикрытием православия. Кстати, отсюда вытекает ответ на вопрос, который часто задается и на который нет прямого ответа.

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Как мы знаем, Вселенский Патриарх снял анафемы московской церкви, наложенные ею на предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, как политически мотивированные и не канонические. Но вопрос о снятии анафемы с Ивана Мазепы как-то остался без внимания, но на это была веская причина. Дело в том, что нельзя снять того, чего в принципе не существует.

Как известно, после поражения от войск московского царя Петра 1, Иван Мазепа эмигрировал и был принят верным матерью-церковь в Константинополе. Вот как об этом пишет архиепископ Тельминский Иов (Геча):

"Несмотря на наложение Русской Церковью на гетмана Мазепу не канонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политических и идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин.

В эмиграции в г Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствовали его на смертном одре и отпустили грехи, а затем и отпевали. Его тело было положено в православной церкви городка Варница, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата , а затем его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по почившему гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского в патриархата. Следовательно, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верный Матери-Церкви Вселенского патриархата!"

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То есть, Мазепа не имел никакого отношения к московской церкви и все то, что они там себе придумали, касается только их. Кстати, желающие могут поискать данные о том, сколько раз та же самая московская церквушка налагала и снимала анафемы с Наполеона Бонапарта и по каким причинам. Эта история многократных анафем, хорошо поясняется перефразированной репликой из фильма "Интервенция": "Вы просите анекдотов? Их есть у меня!". Исследователям этого исторического эпизода настоятельно рекомендуем посетить комнату для мальчиков или девочек, поскольку смеха будет с избытком.

Но даже не это главное. Дело в том, что история церкви и история государства очень плотно переплетена, и если сейчас обрубается история московской церкви, то обрубается и история московского государства. Ведь Епифаний четко сказал о крещении Руси и о том, что к этому процессу приложил руку Апостол Андрей и князья киевские. Все. На этом – точка. Андрей указал место, на этом месте вырос город, в этом городе правили князья, приведшие сюда христианство и это город с тех пор называется Киев, а земля – Русь. Именно так, и никак иначе, а это рушит мифологему о тысячелетней "руси" московского разлива.

Теперь им придется возвращаться к тому, что давно известно всему миру. Земли, которые называются ими "русью", всегда были Московией и правили там цари московские – вассалы Орды, а потом и крымского хана. Россией или "русью" эта земля стала по указу Петра 1 с 1721 года и вот оттуда они могут считать свою государственность.

Тут дело даже не в том, что их история, в приемлемом для них виде, существует всего триста лет, а то, что все допетровские времена не имеют истории в привычном понимании этого слова, там идет грязная, сплошная и трехслойная ложь. Единственное, что давала Московии как-то раскидывать свою "историю" на тысячу лет – история Киева и Руси, которую они оккупировали и присвоили себе. И вот теперь – все: мухи отдельно, а котлеты — отдельно. Киев окончательно возвращает себе свою же историю государственности и христианства. Мы не только разорвали веревки, которыми нас связала Московия, но теперь – связали свою разорванную историю и вернули ей нормальный, всемирно признанный вид.

Мы возвращаем себе украденную россиянами историю государственности и христианства

Патриарх Варфоломей и Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Но возвращаясь к истории нашей церкви, в исполнении митрополита Епифания, уточним лишь одно. Все ключевые события христианства произошли в те времена, когда на месте Москвы и других исконных населенных пунктов квакали жабы и гадили бешенные белки. Больше там ничего не было. У нас же, к тому времени, были построены храмы, которые старше большинства тех, что сейчас являются знаменитыми и почитаемыми в Европе. В любом случае, христианский выбор и становление христианства произошло в Киеве и из Киева тогда, когда никакого лепрозория еще и в проекте не было.

Так что сегодня кончилась московская церковная история и история государственная. На их месте остались только кучи материала для якутского скульптора, который может изваять кафедральный собор для московской церкви, а рядом – памятник Гундяеву и Путину.

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Автор
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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
ТомосУкраинаРоссия
Источник
Источник:defence-line.org
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Да, добились эрефовцы "результата". Что же, Бог палкой не бьёт... Поделом "каноничным"...
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Калоедус теперь запанует...апосля получения термоса прикупит себе новый шишак на башку.....или автофекалия не подразумевает повышения зарплат и прочего благосостояния?
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Что не статья, так доказательство тупости укроскота, ладно бы эти дегенераты приводил мнения современников Мазепы, но приводить в качестве аргумента неизвестно что (ссылок на источник нет), якобы сказанное хером, который жил чуть ли не 300 лет спустя это как раз уровень укробыдла. Утрируя, ну и как, легко ли объяснить современным детям, как жили 30 лет назад без мобил и интернета, много они поняли как это было?
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