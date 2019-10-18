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18 октября • обновлено в 13:20
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"Мы, по сути, братья!" Сенцов сделал скандальное заявление о россиянах и украинцах

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Россияне и украинцы являются братскими народами с небольшими различиями.

Такое заявление сделал освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов в интервью Der Spiegel.

"Я провел время на акциях протеста на Майдане и думал, что путинская система с ее беззакониями и варварством скоро рухнет, что народ этого больше не выдержит и что грядет революция. Мы, русские и украинцы, родственные народы, мы, по сути, братья с небольшими различиями между нами. У меня самого русское происхождение", - отметил он.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

112 Украина

"Но с каждым годом пребывания в тюрьме я все яснее понимал, что людям совершенно безразлично, что происходит в их стране", — добавил Сенцов.

По его словам, россияне дистанцировались от государства и считают, что все равно ничего не могут изменить.

"Даже после 20 лет Путина они не поняли, что он может быть проблемой. Они считают нищету нормальной, равно как и тот факт, что государство мало заботится о них, что оно постоянно лжет и что и полиция, и суды коррумпированы", - подчеркнул режиссер.

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Сенцов добавил, что россияне не верят, что в Европе есть страны, где все совсем по-другому.

"Это равнодушие сочетается со своего рода имперскими амбициями, с гордостью за внешнеполитический успех, который нисколько не поможет вам дома, в Якутии. Это ужасная смесь агрессии и пассивности", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов рассказал, при каком условии готов пожать руку главе РФ Владимиру Путину.

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Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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руденко евгений
руденко евгений
так он прав на 100%, все люди братья, но к сожалению, сильные мира сего делают, чтобы разъединять людей под разными надуманными предлогами...
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Тролякі кремлівські серут і серут, скільки ж в них гімна!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ну да, украинцы великороссам братья. Даже та половина населения Незалежной, , что своей черноглазостью и чернобровостью больше напоминает турок, татар и хазар. Потому что великороссы всех друзей считают братьями
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