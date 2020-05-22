Врачи больницы признались журналистам OBOZREVATEL, что по состоянию на сегодняшний день даже в реанимации нет жизненно необходимых для лечения COVID-19 лекарств

В Харьковской областной инфекционной больнице, куда везут больных COVID-19 со всего региона, сложилась критическая ситуация. Местная власть утверждает, что медперсонала здесь чуть ли не с избытком, а врачи рассказали, что уже падают с ног. Более, того – заразившись коронавирусом, лечатся за свой счет.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

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"Бесплатное лечение? Не видели"

Внимание к областной инфекционной больнице недавно привлекло заявление родственников больных COVID-19. Несмотря на обещания властей, что лечение коронавирусной инфекции будет проводиться за бюджетные средства, реалии оказались иными. Не было медикаментов даже для тяжелых больных.

Разразился скандал. Главный врач областной инфекционной больницы Павел Нартов 15 мая во время заседания постоянной комиссии Харьковского облсовета признал трудности, однако заявил, что "проблема решается".

"Средства, которые поступили, мы начали за них закупать. Они (препараты. – Ред.) сейчас есть в наличии", – сказал Нартов.

Отдельно он сделал акцент на самоотверженном медперсонале больницы.

"С начала апреля работают без выходных, с утра до вечера, по 24 часа. У меня в подразделении – одни женщины. Они каждый день плачут! Потому что условия такие. Я не знаю, кто может выдержать такое", – эмоционально заявил главврач.

Врачей "в избытке"

В то же время директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Вадим Иванников утверждает, что сегодня Харьковская областная клиническая инфекционная больница полностью укомплектована медицинским персоналом.

"По поводу того, как соблюдается инфекционный контроль, производятся закупки, как проводятся санэпиднормы, соблюдается штатное расписание. Хочу поставить в известность, что это одна из лучших больниц, которая лучше всего оснащена в плане и персонала. Говорить о том, что там не хватает сотрудников, я бы на сегодня не сказал, потому что она одна, наверное, из самых лучших по наличию медработников", – рассказал Иванников.

Докторов у них – 104%, среднего медперсонала – 93,6%.

С ним не согласны врачи этой больницы, которые на условиях анонимности согласились рассказать OBOZREVATEL, что происходит на самом деле.

"Нет жизненно необходимых лекарств и пашем круглые сутки!"

По словам врачей, если со средствами защиты сейчас относительно нормально, то жизненно необходимых при лечении COVID-19 препаратов попросту нет.

"Есть определенные антибиотики для среднетяжелых больных, однако для пациентов, которые лежат в отделении интенсивной терапии, лекарств нет", – утверждают медики.

По их словам, когда в реанимацию поступает тяжелый больной, проводится деэскалационная терапия. В данном случае вводят максимально сильный антибиотик, максимально широкого спектра действия – до того, как выявляется патоген и тогда уже корректируется лечение.

После разразившегося скандала с отсутствием лекарств для лечения пациентов с COVID-19 больнице "подкинули" немного препаратов, однако они уже закончились.

Эти антибиотики уже закончились. Остались другие, более "слабые" – не те, что жизненно необходимы

"После того как родственники больных озвучили ситуацию с нехваткой лекарств, нам дали 30 флаконов "Меропенема" (этого количества хватит для лечения одного больного в течение 10 дней) и 14 флаконов "Линезолида" (на одного больного на 7 дней). И все! Эти антибиотики уже закончились. Остались другие, более "слабые" – не те, что жизненно необходимы", – рассказали врачи.

Таким образом, родственники вынуждены снова и снова покупать эти препараты. Один флакон того же "Меропенема" в среднем стоит от 400 до 600 гривен, а его нужно три флакона в сутки. Нужен и "Колистин", которого в больнице тоже нет – один флакон стоит в пределах 400 грн, а в день их нужно три.

Посчитать только эти два препарата – и выходит уже 2,5 тыс. грн в день. И это только на антибиотики, речь даже не о вспомогательных лекарствах. Также, по словам медиков, в больнице критически не хватает перевязочных материалов, инфузионных канюль для периферических катетеров и т.д.

"Понимаете, руководство в курсе, все всё прекрасно знают, но потом только присылают в больницу комиссии. Чиновники говорят, что больница обеспечена на 100%, но это не так!"

Врачи выходят к родственникам больных и произносят: "Вот такая ситуация. Никто вас не заставляет покупать лекарства, если не можете – будем лечить тем, что есть".

Еще один врач рассказал OBOZREVATEL, что в Харьковской областной инфекционной больнице COVID-19 заболели уже несколько сотрудников.

"Заразились и врачи, и медсестры. Лечатся за свои, несмотря на то, что заразились коронавирусом от пациентов. Для понимания: зарплата врача – около 6 тыс. грн, медсестры – 4-5 тыс. грн. Мы каждый день в аду! Сколько еще продержимся, не знаем", – рассказала врач.

За последние сутки в Харьковской области зарегистрирован 21 новый случай коронавируса и 46 новых подозрений. Всего заболевших - 836, из которых 32 человека умерло, 224 - выздоровели

Тяжелая ситуация и в отделении реанимации, в котором ежедневно находятся от 10 до 12 больных.

"По штатному расписанию, отделение рассчитано на шесть коек, а по факту лечатся от 10 до 12 человек. Восемь из них на аппарате искусственной вентиляции легких. По сути, медсестер в два раза меньше, чем нужно, не хватает и санитарок. А это сказывается на качестве и оперативности оказания медицинской помощи", – признались медики.

Пашем круглосуточно, по нескольку дней не бываем дома!

Более того, им не заплатили и обещанную доплату в размере 300% за работу с больными COVID-19.

"Мы читаем: в Одессе заплатили врачам, еще где-то… А у нас тишина! Как так?" – спрашивают медики.

Ситуация в Харьковской областной инфекционной больнице действительно катастрофическая. Власти нужно перестать рисовать красивую картинку и утверждать, что "все хорошо", – завтра может стать поздно.

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