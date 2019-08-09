"Мы дали вам независимость..." Варфоломей впервые высказался после "скандала" с Зеленским

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Константинополь всецело поддерживает независимую украинскую церковь и не собирается вмешиваться в ее внутренние дела.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook, цитируя владыку, который 8 августа провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей церкви выполнять свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской Православной Церкви. Она – полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, с Фанару, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела", – подчеркнул Варфоломей.

Встреча Зеленского и Варфоломея pomisna.info

Он отметил важность получения Украиной Томоса и выразил надежду, что церковь получит надлежащую защиту со стороны президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече между Зеленским и Патриархом Варфоломеем произошло недоразумение – команда украинского президента по неизвестным причинам отказалась подписывать совместное заявление.

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