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31 октября • обновлено в 13:53
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"Решили ободрать до нитки!" В Крыму устроили новый "бунт" из-за оккупантов

2.2т Читать материал на украинском

В Ялте оккупированного Крыма местные жители вновь пожаловались на жизнь при российской власти, отмечая, что у них забирают последнее — на содержание "армии бездельников".

На это обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым, опубликовав на своей странице в Twitter скриншот комментариев крымчан в одном из пабликов "ВКонтакте" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Паблик Ялты. Крымчане и "покращення". Крымчан включили в состав РФ, чтобы ободрать до нитки и забрать последнее, что только можно. Умненькие они", — иронично написала она.

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Оккупация Крыма Россией

Оккупация Крыма Россией

В частности, люди в российской соцсети обсуждали новые инициативы российских налоговиков и законодателей.

Скриншот

Скриншот

Twitter RoksolanaToday&Крым

"А как же крымский воздух? Мы что, будем дышать бесплатно?", "У крымчан самая низкая зарплата. Миф о богатых крымчанах за счет сдачи жилья — это миф. Многие пишут по 15 часов в день, а теперь надо отдавать еще больше, дабы содержать армию бездельников", — жалуются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местные "власти" разрешили налоговикам шантажировать должников передачей их данных в СМИ. В частности, те собираются публиковать фотографии и имена должников вместе с суммами их задолженностей в газетах и показывать по телевидению.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина Ялта
Тег
Крым
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Антошин Денис
Антошин Денис
Час лазил в ВК, но так и не нашел оригинал переписки, скрины которой опубликовала эта блохерша. Опять звиздит, как и раньше
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Юг Руси
Юг Руси
Антошин Денис, https://vk.com/in_yalta?w=wall-66168838_2184648 Роксалашка самое "интересное" выдрала от-туда ))
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филипп филипыч
филипп филипыч
роксолана молодец! столько дочерей офицера нашла на просторах мережей)))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Люди в Ялте заметили колонну из 15 автобусов, которая заехала в сторону пер.Дарсановский. Все конечно же начали обсуждать, главный вопрос, для чего?) С нами связался владелец и попросил осветить ситуацию. Оказывается НОВЫЕ автобусы пригнали из Нижнего Новгорода и теперь они будут возить ялтинцев и гостей города с надлежащим комфортом!
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