"Решили ободрать до нитки!" В Крыму устроили новый "бунт" из-за оккупантов

В Ялте оккупированного Крыма местные жители вновь пожаловались на жизнь при российской власти, отмечая, что у них забирают последнее — на содержание "армии бездельников".

На это обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым, опубликовав на своей странице в Twitter скриншот комментариев крымчан в одном из пабликов "ВКонтакте" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Паблик Ялты. Крымчане и "покращення". Крымчан включили в состав РФ, чтобы ободрать до нитки и забрать последнее, что только можно. Умненькие они", — иронично написала она.

Оккупация Крыма Россией

В частности, люди в российской соцсети обсуждали новые инициативы российских налоговиков и законодателей.

Скриншот Twitter RoksolanaToday&Крым

"А как же крымский воздух? Мы что, будем дышать бесплатно?", "У крымчан самая низкая зарплата. Миф о богатых крымчанах за счет сдачи жилья — это миф. Многие пишут по 15 часов в день, а теперь надо отдавать еще больше, дабы содержать армию бездельников", — жалуются они.

паблик Ялты

Крымчане и покращення

Крымчан включили в состав РФ, чтобы ободрать до нитки и забрать последнее, что только можно

умненькие они pic.twitter.com/HhneYghVpT — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 31 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму местные "власти" разрешили налоговикам шантажировать должников передачей их данных в СМИ. В частности, те собираются публиковать фотографии и имена должников вместе с суммами их задолженностей в газетах и показывать по телевидению.

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