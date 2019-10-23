"Мы будем друзьями!" Хор Веревки записал скандальное обращение к России: видео

Артисты хора Веревки угодили в новый скандал с "миролюбивым" обращением к россиянам и Донбассу.
В YouTube было опубликовано видео, на котором артисты рассказали о своих тесных связях с Россией, назвав войну на востоке Украины "политическими играми".
Так, от представителей хора звучали следующие слова:
"Мне делить с Россией нечего. То, что у нас происходят какие-то политические игры... Я не хочу вмешиваться. Я за мир".
"Я обращаюсь к русским матерям, они не хотят, чтобы их сыновья гибли на войне против своих же братьев".
"Я хочу просто мира. Давайте за мир".
"Мы были друзьями, хотим быть друзьями и будем друзьями. Давайте докажем миру: они ошибаются, что могут нас рассорить. Мир вам".
Обращение артистов не оценили пользователи сети, что заметно также по соотношению лайков и дизлайков: 28 против 704 состоянием на 23:00.
"А вы бывали с гастролями на линии огня, там где ваши русские братья убивают украинцев?" "Просто мир - это капитуляция", "Хор веревки и мыла", "Чей сценарий? Кто надоумил?" "И эти люди исполняют гимн Украины..." - возмущаются украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно хор Веревки угодил в масштабный скандал, выступив на сцене с "Кварталом 95". Артисты спели о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, нарвавшись на критику не только рядовых граждан Украины, но и представителей власти.
В хоре Веревки заявили, что изначально якобы отказались выступать с таким материалом, но их заверили, что "это такой стеб". Оказалось, что за 5-минутное выступление артистам заплатили 30 тысяч гривен.
Студия "Квартал 95" в ответ на скандал заявила, что "юмор – это их главное оружие", и они будут с гордостью заниматься своим делом.
Саму Гонтареву такие шутки сильно задели. Она даже заявила, что номер "Квартала 95" способен "обвалить" экономику Украины. Ее поддержали некоторые министры и политики, а также ряд журналистов.
Особое внимание скандалу уделил бизнесмен Игорь Коломойский, который "щедро" раздавал комментарии о скандале и в результате перешел на жесткие оскорбления. Досталось не только Гонтаревой, то также министрам Милованову и Бородянскому.
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