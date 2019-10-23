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23 октября • обновлено в 23:55
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"Мы будем друзьями!" Хор Веревки записал скандальное обращение к России: видео

3.5т Читать материал на украинском

Артисты хора Веревки угодили в новый скандал с "миролюбивым" обращением к россиянам и Донбассу.

В YouTube было опубликовано видео, на котором артисты рассказали о своих тесных связях с Россией, назвав войну на востоке Украины "политическими играми".

Так, от представителей хора звучали следующие слова:

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"Мне делить с Россией нечего. То, что у нас происходят какие-то политические игры... Я не хочу вмешиваться. Я за мир".

"Я обращаюсь к русским матерям, они не хотят, чтобы их сыновья гибли на войне против своих же братьев".

"Я хочу просто мира. Давайте за мир".

"Мы были друзьями, хотим быть друзьями и будем друзьями. Давайте докажем миру: они ошибаются, что могут нас рассорить. Мир вам".

Обращение артистов не оценили пользователи сети, что заметно также по соотношению лайков и дизлайков: 28 против 704 состоянием на 23:00.

"А вы бывали с гастролями на линии огня, там где ваши русские братья убивают украинцев?" "Просто мир - это капитуляция", "Хор веревки и мыла", "Чей сценарий? Кто надоумил?" "И эти люди исполняют гимн Украины..." - возмущаются украинцы.

"Мы будем друзьями!" Хор Веревки записал скандальное обращение к России: видео
"Мы будем друзьями!" Хор Веревки записал скандальное обращение к России: видео
"Мы будем друзьями!" Хор Веревки записал скандальное обращение к России: видео
"Мы будем друзьями!" Хор Веревки записал скандальное обращение к России: видео
"Мы будем друзьями!" Хор Веревки записал скандальное обращение к России: видео

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Хор Веревки
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Я не хочу вмешиваться. Я за мир"......классический пример хатаскрайников. С молчаливого согласия которых начали бомбить Донбасс. Только тогда было "Я не хочу вмешиваться. Я за труселя, колбасу и ЕС "
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