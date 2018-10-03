''Мужчины плакали'': поступок пенсионера-патриота вызвал волну восхищения среди украинцев

В Днепре пенсионер пришел в военный госпиталь и передал 300 гривен на лекарства для участников боевых действий на Донбассе.

Об этом случае рассказала волонтер с ником Karin в своем Twitter-аккаунте, опубликовав фото мужчины.

"Только что заходил очень старенький дедушка, дрожащими руками достал 300 грн. Несмотря на наши протесты настаивал, чтобы мы взяли на лекарства для бойцов. Он тихо ушел, а у некоторых ребят слезы, потому что они сами пытались ему помочь, ничего не взял", - написала волонтер.

Пользователей сети растрогал поступок пенсионера. Они пожелали ему здоровья и выразили огромное уважение.

"Респект дедушке", "Вот так и выстоим, помогая друг другу. Не могу сдержать слёзы", "Дай бог здоровья", "хороший человек", "Низкий поклон", - пишут в сети.

#ДніпроВГ

Тільки що заходив дуже старесенький дідуся, тримтячими руками дістав 300 грн. Не зважаючи на наші протести наполяг щоб ми взяли на ліки для бійців.

Він тихо пішов, а у деяких хлопців сльози, бо вони самі намагались йому допомогти, нічого не взяв...

Слів нема. pic.twitter.com/WyhGypjCRv — Karin (@karoDnepr) 3 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев поразил африканец в рядах ВСУ на Донбассе.