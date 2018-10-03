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''Мужчины плакали'': поступок пенсионера-патриота вызвал волну восхищения среди украинцев

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В Днепре пенсионер пришел в военный госпиталь и передал 300 гривен на лекарства для участников боевых действий на Донбассе.

Об этом случае рассказала волонтер с ником Karin в своем Twitter-аккаунте, опубликовав фото мужчины.

"Только что заходил очень старенький дедушка, дрожащими руками достал 300 грн. Несмотря на наши протесты настаивал, чтобы мы взяли на лекарства для бойцов. Он тихо ушел, а у некоторых ребят слезы, потому что они сами пытались ему помочь, ничего не взял", - написала волонтер.

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''Мужчины плакали'': поступок пенсионера-патриота вызвал волну восхищения среди украинцев

Пользователей сети растрогал поступок пенсионера. Они пожелали ему здоровья и выразили огромное уважение.

"Респект дедушке", "Вот так и выстоим, помогая друг другу. Не могу сдержать слёзы", "Дай бог здоровья", "хороший человек", "Низкий поклон", - пишут в сети.

''Мужчины плакали'': поступок пенсионера-патриота вызвал волну восхищения среди украинцев
''Мужчины плакали'': поступок пенсионера-патриота вызвал волну восхищения среди украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев поразил африканец в рядах ВСУ на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДнепр
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А был ли дедушка?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Дид просто скромно ушел...., но сначала сделал фото и потребовал распиарить его на всю окраину. Дальше будет номер дидовой карты и просьба о пожертвованиях))) Креативный старикан.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Дедуля либо идейный бандеровец, либо старый маразматик, зазомбированный рагульСМИ.
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