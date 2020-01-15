"Можно помечтать о весне!" Синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Украине в четверг, 16 января, ожидается антициклональная сухая, но несколько мрачная погода.

Температура воздуха в составит +1... +5, на западе немного теплее – до +4... +9 градусов днем. Об этом в своем прогнозе на странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве, добавила она, в этот день может увеличиться облачность и поэтому будет свежее. Максимально в столице – примерно +2 градуса.

Синоптик предупредила о незначительном похолодании

"Если хочется чего-то много и лавиной, разве в кино и сказках. А так, постепенно и спокойно.

Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшим похолоданием в ближайшее время", – отметила Диденко.

Она добавила, что это похолодание придет на Крещение, когда большинство из нас "ждет какого-то особого холода". Правда, таким он на праздник 19 января не ожидается, но будет – до небольших морозов.

При этом неизвестно, придут ли еще в Украину этой зимой приличный мороз и снежные метели. Как подчеркнула синоптик, это постепенно будет наблюдаться только за циркуляцией атмосферных процессов.

"Поэтому погода пока способствует всем человеческим слабостям – сапогам на шпильках, запихнуть шапку в сумку, распустив волосы, и новую зимнюю куртку выгулять, и одновременно темные очки на носу, и лопаты снега поберечь, и дольше посплетничать на улице с подружкой, которую случайно встретили, и еще раз собраться на йогу и даже помечтать о весне", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Крещение, которое христиане восточного обряда будут отмечать 19 января, в Украине будет аномально теплая погода.

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