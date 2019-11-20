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20 ноября • обновлено в 11:47
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Москва вместо Киева: с летевшим в Украину пилотом случился конфуз. Видео

2.3т
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Командир борта авиакомпании Wizz Air при посадке самолета, летевшего рейсом "Лондон — Киев" 18 ноября, перепутал город прибытия и объявил, что пассажиры прибыли в Москву.

Видеозапись инцидента доступна на YouTube. Так, на кадрах видно, как самолет двигается по взлетно-посадочной полосе, а за кадром слышно, как пилот сообщает об успешной посадке. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

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С летевшим в Украину пилотом случился конфуз

С летевшим в Украину пилотом случился конфуз

Иллюстрация

Правда, сначала он говорит, что борт уже в Москве, а спустя несколько секунд поправляет себя, извиняется и называет Киев.

Интересно, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время.

Как сообщал OBOZREVATEL, известное американское издание The New York Times начало использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Киев
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