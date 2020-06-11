Наркотики у Ефремова при анализе не обнаружены. Хватит уже путать стимуляторы и галлюциногены с наркотиками. Кокаин, как и МДИА – психостимуляторы, Тетрагидроккннабиол – действующее вещество конопли – галлюциноген. И к этой группе относятся ЛСД, ДОБ, псилоцибиновые грибы и аяхуаска. Все эти вещества не вызывают физической зависимости, но могут формировать психологическую. Некорректно говорить, что Ефремов употреблял наркотики!

Теперь о "неестественности" сочетания веществ. Увы, обычно картина выглядит именно так: алкоголик, которому требуется какую-то часть суток проводить в максимальной форме: на концертах, спектаклях или съемках, но который не может в силу образа жизни отказаться от почти ежедневного опохмела, к вечеру бывает сильно пьян. Чтобы привести себя в форму, нюхает кокаин, причем с годами доза возрастает, развивается толерантность. Если первые годы хватает 1-2 граммов, то постепенно доза растет до 3-5-7 граммов. Опьянение проходит, точнее "прячется" – исчезает вялость, отупение, приходит четкость мысли и яркость эмоций. Закончены съемки или спектакль, а действие психостимулятора на фоне алкогольного опьянения – нет.

Возникает мучительное ощущение "качелей": от эйфории к слезливости, от бодрости к сонному состоянию агрессии. В этот момент одним помогает большая доза крепкого алкоголя, другим это бесполезно: "качели" возвращаются. И тогда применяют гашиш или эффективную марихуану. Третье по очереди вещество снижает агрессию и нестабильность настроения. В принципе день закончен, трип финишировал, нужно отдыхать. Но сна нет! Психика перезбуждена. Человек принимает сильное снотворное. Например имован: это действует: нервная система тормозится, можно урвать несколько часов сна. Утром сознание сужено, человек ощущает усталость, раздражительность, экзистенциальную пустоту вплоть до суицидальных желаний. После приема определенной дозы алкоголя настроение сглаживается, появляется аппетит, экзистенциальная проблематика микшируется, наступает короткое просветление, но через какое-то время требуеются новые дозы алкоголя. И к вечеру все повторяется.

Так может продолжаться десятилетиями. Дозы медленно растут. Пока не срабатывает социальный фактор: личность деградирует, "кривая" успеха начинат спрямляться, человек осознает, что и зарабтки растут не прежними темпами, и успех у публики уменьшается (а это естественно - деграданту сложно "воспоизвести" просто вчерашнее, не говоря уж о продвижении вперед). Растет экзистенциальное опустошение, подключается "психосоматика": тело "слышит", что мозг в тупике и начинает "помогать" дальнейшей деградации - приходят болезни. Врачи и друзья говорят: завязывай! А как тут завяжешь, если на стимуляторах построен образ жизни, да и мысли?

Исход как правило неблагоприятный - ауто-дестракшн. И тут есть несколько развилок: кто-то пытается действительно уйти в завязку, принеся свой экспоненциальный успех в жертву, но сохраняет себя и свою личность в относительной целостности: меняет круг общения на "скучный", переходит к преподаванию, включается в группы самоподдержки по алгоритму "12" шагов или "анонимных алкоголиков", кто-то понимает, что не сможет удержаться и решает "сфокусировать" дозы, ведя старый привычный образ жизни, но уже в узком кругу близких: я знаю многих звезд девяностых, покупающих кокаин раз в неделю и устраивающих "домашние пати" за высокими заборами своих домов по понедельникам, когда заведомо нет концертов.

Кто-то просто бросает всякую публичную активность и уезжает в Гоа или Таиланд, где доступ к психоактивным препаратам намного естественнее, несмотря на драконовские меры властей и там потихоньку деградирует окончательно. Кто-то действительно совершает суицид (чаще всего сначала демонстративный: выпивается "Крот" для прочистки труб, режутся вены, используется заведомо непригодная веревка) В этом случае резко сужается круг общения (говорят: "N поехал кукухой, с ним нужно осторожнее"! И в этом случае продюсеры заносят "звезду" в черный список: длительные контракты уже рискованы) Кто-то, как Наташа Пивоварова или Алексей Тихонов погибают в пьяных кокаиновых авариях, унося на тот свет несколько жертв. Ефремову не повезло - он выжил и оказался в центре внимания.

У кого-то происходит полнейшая соматизация с прследуюшим инфарктом или инсультом. И можно вспомнить Трахтенберга.

А есть ли "функциональный выход" из такого состояния без помощи врачей и психотерапевтов? Как ни странно, но случается. Человек внезапно теряет интерес к своей публичной жизни и впадает в депрессию с тяжелой ангедонией. Ему больше не хочется хотеть. Ни кокаин, ни алкоголь, ни успех, ни секс, ни еда или путешествия больше не поивлекают. Состояние тяжелейшее и долгое - от 2 до 5 лет. С хорошим дорогим профессиональным терапевтом бывают позитивные случаи: чаще всего у бизнесменов, реже - у музыкантов, актеров и художников.

Если вернуться к кейсу Ефремова, я думаю, что он спал. Не только в момент аварии, но и тогда, когда садился за руль. Так сказать "не приходя в сознание". Во всяком случае умысла на убийство невинного развозчика деликатесов у него не было. Это трудная моральная коллизия: можно ли осудить и посадить человека, который совершил преступление в невменяемом состоянии? Ради морального блага общества необходимо. А с точки зрения честного медицинского подхода? Чем он отличается от шизофреника, убившего прохожего, который показался ему дьяволом? Тем, что у шизофреника биохимия мозга не спровоцирована приемом веществ? Тем, что его мозг отравлен случайно, а не специально?

Мне по-человечески жаль Ефремова, он не заслуживает русской тюрьмы, как и никто не заслуживает ее: это не наказание, а унижение. Он заслуживает лечения в психиатрической клинике, долгого, возможно пожизненного, но такого наказания не существует. Может ли он стать здоровым полноценным человеком? В какой-то степени да, хотя деградация необратима. Я желаю нам всем забыть его имя. Он этого заслуживает в полной мере. И скажите мне, дорогой Васильев и Быков – а вот вы ведь знали/могли знать, предполагать, что ваш коллега сделает из вас посмешище и опозорит. Ау, вы ничего не хотите сказать? Или гонорары так высоки, что игра стоила свеч?

Мне противно. Московская тусовка деградировала ниже плинтуса