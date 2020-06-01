"Вакцину от COVID-19 сделает Билл Гейтс, чтобы чипировать людей!" Митрополит УПЦ МП оконфузился со странным заявлением

Наместник Почаевской лавры и викарий Киевской митрополии УПЦ МП митрополит Владимир поддержал заявление Синода Православной церкви Молдовы МП о том, что вакцину от коронавируса сделает Билл Гейтс, якобы чтобы имплантировать в людей чипы.

Речь идет об очередном вымысле российской пропаганды о том, что известный предприниматель якобы из-за вакцины против коронавируса "хочет внедрить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G", пишет ZAXID.NET.

Ссылаясь на эту теорию, Синод Православной церкви Молдовы Московского Патриархата заявил, что миллиардер использует вакцины "чтобы контролировать людей с помощью технологий 5G".

Это заявление раскритиковали и назвали "конспирологической нелепостью" многие церковные и светские деятели, однако митрополит Владимир выразил с ней солидарность и предостерег от использования прививок против коронавируса.

"Обращение Синода Православной церкви Молдовы является чрезвычайно актуальным и отвечает на серьезнейшие вызовы современности, с которыми сталкивается святая православная церковь", – говорится в обращении с его подписью.

"Поддерживаем вашу проповеднического позицию. Желаем, чтобы вы и впредь твердо и решительно защищали христианские ценности и предупреждали православных христиан об опасностях нашего времени", – пишет митрополит УПЦ МП.

Пропагандистская теория о "чипировании" и коронавирусе является очень популярной в России. За нее выступают даже известные публичные личности. К примеру, раньше об этом говорил режиссер Никита Михалков. В выпуске говорилось, в частности, что Билл Гейтс под видом лекарств от коронавируса якобы планирует имплантировать миллиардам людей чипы, чтобы их контролировать. Эта информация оказалась мартовским американским фейком, который был неоднократно опровергнут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билл Гейтс заявил, что считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса COVID-19 возможно не ранее, чем через год.

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