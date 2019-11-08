"Мирный житель?" Бывшего главаря "ДНР" разнесли за "экскурсию" на Донбасс

Один из первых главарей террористической группировки "ДНР", российский политтехнолог Александр Бородай похвалился в российских соцсетях фотоотчетом о своей поездке на Донбасс.

В частности, он побывал на позициях 4-й ОМСБр 2-го АК "НМ "ЛНР" возле села Желобок на Луганщине. Соответствующие доказательства опубликовала страница Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бородай на экскурсии (все фото)", — подписан пост.

Бывший главарь террористов "ДНР" похвалился "экскурсией" на Донбасс twitter.com/666_mancer

Как видно с фото, Бородай общался с террористами "ЛНР" и осматривал их позиции, в частности, с вертолета. Помимо этого, он также радостно позировал на камеру сам и вместе с российскими наемниками.

Скриншот twitter.com/666_mancer

Пользователи соцсети жестко восприняли такую "экскурсию" бывшего главаря террористов в Луганскую область. Они отметили, что ранее террорист также засветился в Алчевске.

Бородай на Донбассе twitter.com/666_mancer

"Обувь как раз для поля. Интересно, чего это он в Луганске ездит? Будут делать единую "республику" с этим представителем для реинтеграции в Украину?", "Типа ездил 4-ку с 5-летием поздравлять", "Это новый вид камуфляжа пацаков для Арктики, потом будут отмазываться, что террорист, одетый как террорист, с понтом "корреспондент" и "мирный житель вбомбаса", "Вот уж пройдоха. Наглый и даже не шифруется. По-моему, он в эту всю х*рню даже не верит", "Эта м*азь и в Алчевске засветилась", "Захар, помнится, тоже много ездил и позировал... Довы*бывался, су*ара", "Неужели Бородай умрет своей смертью? Будет обидно", "Он там накатывает за прошлые и будущие победы", — прокомментировали юзеры.

Скриншот twitter.com/666_mancer

Скриншот twitter.com/666_mancer

Бородай на Донбассе twitter.com/666_mancer

Бородай на Донбассе twitter.com/666_mancer

Как писал OBOZREVATEL, бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай заговорил о захвате новых украинских территорий. В интервью подконтрольным оккупантам ресурсам он заявил, что "раскол Украины достаточно близок". А также добавил, что якобы не хочет крови, но "русским придется сыграть свою роль в этих процессах".

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