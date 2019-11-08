"Мирный житель?" Бывшего главаря "ДНР" разнесли за "экскурсию" на Донбасс

Один из первых главарей террористической группировки "ДНР", российский политтехнолог Александр Бородай похвалился в российских соцсетях фотоотчетом о своей поездке на Донбасс.
В частности, он побывал на позициях 4-й ОМСБр 2-го АК "НМ "ЛНР" возле села Желобок на Луганщине. Соответствующие доказательства опубликовала страница Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Бородай на экскурсии (все фото)", — подписан пост.
Бывший главарь террористов "ДНР" похвалился "экскурсией" на Донбасс
twitter.com/666_mancer
Как видно с фото, Бородай общался с террористами "ЛНР" и осматривал их позиции, в частности, с вертолета. Помимо этого, он также радостно позировал на камеру сам и вместе с российскими наемниками.
Скриншот
twitter.com/666_mancer
Пользователи соцсети жестко восприняли такую "экскурсию" бывшего главаря террористов в Луганскую область. Они отметили, что ранее террорист также засветился в Алчевске.
Бородай на Донбассе
twitter.com/666_mancer
"Обувь как раз для поля. Интересно, чего это он в Луганске ездит? Будут делать единую "республику" с этим представителем для реинтеграции в Украину?", "Типа ездил 4-ку с 5-летием поздравлять", "Это новый вид камуфляжа пацаков для Арктики, потом будут отмазываться, что террорист, одетый как террорист, с понтом "корреспондент" и "мирный житель вбомбаса", "Вот уж пройдоха. Наглый и даже не шифруется. По-моему, он в эту всю х*рню даже не верит", "Эта м*азь и в Алчевске засветилась", "Захар, помнится, тоже много ездил и позировал... Довы*бывался, су*ара", "Неужели Бородай умрет своей смертью? Будет обидно", "Он там накатывает за прошлые и будущие победы", — прокомментировали юзеры.
Скриншот
twitter.com/666_mancer
Скриншот
twitter.com/666_mancer
Бородай на Донбассе
twitter.com/666_mancer
Бородай на Донбассе
twitter.com/666_mancer
Бородай на экскурсии (все фото https://t.co/f7DCZmK59B) #4омсбр #2ак #роа #Желобок pic.twitter.com/bKB1CvSngC— Necro Mancer (@666_mancer) 7 ноября 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай заговорил о захвате новых украинских территорий. В интервью подконтрольным оккупантам ресурсам он заявил, что "раскол Украины достаточно близок". А также добавил, что якобы не хочет крови, но "русским придется сыграть свою роль в этих процессах".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "ОРДЛО" на OBOZREVATEL.