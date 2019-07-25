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"Микс "совка" с Малороссией!" Соколова остро высказалась о выборе украинцев

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Люди, которые сейчас пришли к власти в Украине, являются очередным отголоском советского периода, несмотря на свой молодой возраст.

Такое мнение высказала украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, это напрямую связано с тем, что значительная часть украинского общества сама является таковой и живет теми же ценностями, что и ее кумиры, приведенные в политику.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Facebook Янины Соколовой

"Та сила, которая сейчас пришла к власти, это же тоже такой постсовковый, довольно травмированный народ. Это "совок" в красивых костюмах. Молодой, энергичный, но "совок". "Совок", миксованный с Малороссией. То есть постсовковый период всех травм, нанесенных во времена СССР, отобразился вот в этих людях, к сожалению. И это прямопропорционально львиной доле украинского народа. Как бы нам этого не хотелось, но многие люди сознательно выбирали этих персонажей", – объяснила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила о категорическом непринятии идеи президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу примирения с Россией. Она заявила, что считает такое намерение предательством Украины и отказом от того, чего стране удалось добиться за последние пять лет.

Также она подчеркнула, что Зеленскому следует уяснить, что причиной войны на Донбассе стал отнюдь не запрет русского языка в регионе.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Соколова, это достаточно типичная украинка нынешних времен. Эдакая смесь наркоманки , проститутки и абсолютной дуры. Специально их что ли вывели? Уж больно много таких у вас развелось.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А можно хоть краем глаза взглянуть на список того, чего добилась Украина за последние 5 лет и что так дорого этой женщине?
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