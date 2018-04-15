Шановна українська блогосфера.
Ми з вами живемо у складний час Третьої світової війни.
Ця війна характеризується домінуванням невійськових методів, таких як: революції, теракти, соціально-політичні, економічні та інші види дестабілізації, втручання у вибори, інформаційно-психологічні операції; над військовими - те, що коїться у нас на сході країни.
Завдання ворога - тотальний хаос та руйнування.
Україна зараз знаходиться у центрі цієї війни.
Так сталося.
Ніхто тут не винен, окрім наших пращурів, що дали можливість створитися Московії, а потім її не завалили.
У цій війні, на жаль, ми - найслабкіша ланка, бо у нас мало грошей, та нас найлегше розхитати, що ворог робить і буде робити.
Тому в боротьбу мають вступити усі.
Не обов'язково зі зброєю.
В інфо полі, кожен із вас може зробити багато.
- Лайкайте та робіть репости постів, що проливають світло, інформують нашу захисну та святу, оборонну війну проти агресії Кремля.
- Обов'язково робіть коментарі під постами дописувачів.
Фейсбук поміняв алгоритми, тепер найліпше популяризуються пости під якими є коментарі.
Тому між лайком та репостом напишіть пару слів або поставте просто +, що серед військових означає сприйняв.
- Розповсюджуйте пости про будь-який позитив в країні. Ворог б'є на негатив. Ми маємо протидіяти об'єктивним та реальним позитивом який є.
- Розрізняйте інформаційні атаки РФ від реальних внутрішніх скандалів.
Внутрішні скандали завжди мають прізвища, деталі, документи та продовження у часі.
Акція інформаційно-психологічна зазвичай масова, короткотермінова, без реальних деталей та документів.
- Викликайте поліцію, СБУ при демонстрації георгійовської стрічки, радянського прапору чи прапорів РФ та ОРДЛО.
Коли немає часу, то вимикайте телефон та бийте по пиці, заручившись підмогою інших небайдужих громадян.
- Вчиться битися, надавати першу допомогу, володіти зброєю. Завжди допоможе.
Та підтримуйте фронт.
Забезпечення, Підтримка та Допомога Фронту України, за посиланням:
MIR&Co Foundation:
www.mirco.com.ua/requisites
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