Шановна українська блогосфера.

Ми з вами живемо у складний час Третьої світової війни.

Ця війна характеризується домінуванням невійськових методів, таких як: революції, теракти, соціально-політичні, економічні та інші види дестабілізації, втручання у вибори, інформаційно-психологічні операції; над військовими - те, що коїться у нас на сході країни.

Завдання ворога - тотальний хаос та руйнування.

Україна зараз знаходиться у центрі цієї війни.

Так сталося.

Ніхто тут не винен, окрім наших пращурів, що дали можливість створитися Московії, а потім її не завалили.

У цій війні, на жаль, ми - найслабкіша ланка, бо у нас мало грошей, та нас найлегше розхитати, що ворог робить і буде робити.

Тому в боротьбу мають вступити усі.

Не обов'язково зі зброєю.

В інфо полі, кожен із вас може зробити багато.

- Лайкайте та робіть репости постів, що проливають світло, інформують нашу захисну та святу, оборонну війну проти агресії Кремля.

- Обов'язково робіть коментарі під постами дописувачів.

Фейсбук поміняв алгоритми, тепер найліпше популяризуються пости під якими є коментарі.

Тому між лайком та репостом напишіть пару слів або поставте просто +, що серед військових означає сприйняв.

- Розповсюджуйте пости про будь-який позитив в країні. Ворог б'є на негатив. Ми маємо протидіяти об'єктивним та реальним позитивом який є.

- Розрізняйте інформаційні атаки РФ від реальних внутрішніх скандалів.

Внутрішні скандали завжди мають прізвища, деталі, документи та продовження у часі.

Акція інформаційно-психологічна зазвичай масова, короткотермінова, без реальних деталей та документів.

- Викликайте поліцію, СБУ при демонстрації георгійовської стрічки, радянського прапору чи прапорів РФ та ОРДЛО.

Коли немає часу, то вимикайте телефон та бийте по пиці, заручившись підмогою інших небайдужих громадян.

- Вчиться битися, надавати першу допомогу, володіти зброєю. Завжди допоможе.

Та підтримуйте фронт.

Забезпечення, Підтримка та Допомога Фронту України, за посиланням:

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