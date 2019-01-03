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Метели и дожди отступят: выяснилось, когда в Украине улучшится погода

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В субботу, 5 января, в Украине ожидается небольшое улучшение погодных условий, однако на дорогах страны по-прежнему будет опасно из-за гололеда.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции, попросив водителей быть особо внимательными в ближайшие дни, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила движения.

Согласно прогнозом синоптиков, на Украину надвигается мощный циклон, из-за которого в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий в виде выпадения сильного снегопада, метелей, гололеда и сильного ветра.

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При этом в полиции отметили, что в ночь 5 января ожидаются улучшения, а днем в субботу прекращение осадков и метелей. Согласно прогнозам синоптиков, снег вероятен лишь в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской. Дневная температура не должна превысить 5 градусов мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ухудшение погода может негативно сказать и на здоровье граждан, которым до Рождества стоит позаботиться о себе.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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