Мэр Черкасс установил людям драконовские тарифы: детали скандала

Жители Черкасс взбунтовались против драконовских тарифов, которые им установил новый управитель многоквартирных домов. Примечательно, что компания входит в бизнес-орбиту мэра города Анатолия Бондаренко.

Об этом во время пленарного заседания в Верховной Раде Украины рассказал внефракционный народный депутат Владислав Голуб (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все мы знаем, что партия "Батьківщина" вроде бы последовательно и принципиально выступает за уменьшение тарифов на коммунальные услуги для населения. Поэтому руководство должно знать, что не все члены партии разделяют такое мнение. На прошлой неделе на моем избирательном округе ко мне обратились люди в городе Черкассы. Они находятся в отчаянии. Жители микрорайона Лесной возмущены цифрами в платежках, которые получили за квартплату. Обновленные платежки! Тарифы поднялись после назначения нового управляющего многоквартирных домов ООО "Санбудконструкция", – рассказал парламентарий.

По его словам, к участию в тендере и конкурсе по странному стечению обстоятельств допустили только одну компанию. Именно она и выиграла тендер на обслуживание порядка тысячи многоквартирных домов. Эта компания, по данным СМИ, входит в орбиту влияния Бондаренко.

Голуб напомнил, что мэр Черкасс является не просто рядовым партийцем партии "Батьківщина", а руководителем областной партийной организации. Большинство в горсовете также контролируется этой партией.

"Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", должен быть проведен прозрачный конкурс. И очень неприятно, когда люди начали мне говорить, что в новых платежках упомянутый тариф увеличился с 2,5 грн за кв. м до 7.При этом подрядчик, выигравший конкурс, абсолютно ничего не делает, но плату требует", – возмутился нардеп.

Анатолий Бондаренко "Вікка"

Голуб отметил, что решение исполкома было отменено под давлением общественности и при его участии как народного депутата. Но фракция "Батьківщина" в Черкасском городском совете восемь раз отказывалась вносить этот вопрос в повестку дня. Более того, мэр Бондаренко наложил вето на решение городского совета об отмене решения исполкома.

"Таким образом мы имеем ситуацию классического украинского цинизма – обещаем одно, но делаем совсем другое", – резюмировал парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года скандальному мэру Черкасс Анатолию Бондаренко объявили подозрение в злоупотреблении властью. Следствие установило, что Бондаренко в июле 2017 подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы в хозяйственном деле по иску Черкасского городского совета к частному предприятию, которое занимается строительством.

Отмечается, что действия Бондаренко повлекли тяжкие последствия в виде недополученных доходов общего фонда бюджета города Черкассы в размере более 447 тыс. гривен.

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