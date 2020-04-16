Медики с Волыни взорвали сеть "антикоронавирусным" танцем. Веселое видео

В сети набирает популярность видео так называемого "антикоронавирусного" танца от медиков Луцкого центра первичной медицинской помощи.

На нем врачи и медсестры устроили зажигательные танцы в защитных костюмах и масках (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам медиков,так они пытаются сохранять бодрое настроение и искать позитив даже в сложных обстоятельствах. В танце участвовали около 20 человек: врачи, медсестры и администрация центра. После карантина медики собираются снять уже "полнометражный клип".

"Идея у нас возникла коллективная, чтобы немного обстановку, которая сейчас происходит в Украине и между врачами, развеять. Показать, что есть положительные моменты. Можно заниматься физической реабилитацией при коронавирусе, укрепиться. Челлендж запустить, чтобы врачи поднимали настроение себе", – рассказала специалист Центра реабилитации участников боевых действий при Луцком центре первичной медицинской помощи Василиса Витовщик, сообщает "Суспільне".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов и врачи-инфекционисты обратились к украинцам с просьбой не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни и не поддаваться ложному чувству безопасности.

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