"Мечтал о детях и победе": история жизни и смерти бойца с позывным "Скиф"

Боец батальона "Айдар" Сергей Дрогин из Северодонецка погиб 7 мая под поселком Пивденное на Донетчине от пули снайпера. Он мечтал о детях и делал все, чтобы они родились в мирной Украине. Но не успел увидеть ни собственного ребенка, ни долгожданной победы в войне.

OBOZREVATEL узнал, как жил и как погиб защитник Украины с позывным "Скиф".

"Ему оставалось полтора года до завершения контракта. А до отпуска он не дожил два дня. На выходные Сережа собирался приехать домой… И в субботу мы его похоронили… В последний раз мы говорили с ним накануне его гибели. Он пожелал мне доброй ночи. Пообещал, что все будет хорошо. А на следующий день в 4 часа мне позвонили и сказали, что его больше нет…"

Facebook Сергея Дрогина

Елена Дрогина, жена погибшего "Скифа", изо всех сил пытается держаться, но в какой-то момент горе все-таки вырывается наружу. Она пока не научилась говорить о муже в прошедшем времени. И ей еще предстоит учиться жить без любимого человека. Человека, отдавшего жизнь на фронтах необъявленной, но такой кровавой войны.

Сергей Дрогин родился в Северодонецке Луганской области 22 декабря 1986 года. После школы служил в одной из воинских частей в Самборе на Львовщине. Вернувшись домой, пробовал себя в разных профессиях, но, как вспоминает его супруга, лучше всего у него получалось работать торговым представителем – Сергей был очень общительным и умел располагать к себе людей.

"Сережа всегда всем помогал, он всегда всех поддерживал. Утро с ним всегда начиналось с улыбки. Он был очень сильным и светлым человеком. Его все любили", - рассказывает Елена Дрогина.

Со своей будущей женой Леной Сергей познакомился сразу после дембеля – и с тех пор они не расставались. Вплоть до момента, когда Сергей, несмотря на уговоры супруги, принял решение подписать контракт с ВСУ.

Сергей и Елена Дрогины Facebook Сергея Дрогина

"Мы уговаривали его остаться. Но он все равно решил идти защищать родину. Мне страшно не хотелось его отпускать. Но он настоял на своем - и я его отпустила. В 2017-м Сережа заключил контракт. Сначала был в Новолуганске. Потом – Травневе, Крымское, Ленинское, Пивденне… Я уговаривала его, чтобы после завершения контракта он вернулся домой. Но он как-то вскользь сказал: "Я, наверное, не смогу. Буду здесь до конца", – вспоминает Елена.

При выборе подразделения у Сергея особых колебаний не было. Многие его земляки из Северодонецка уже служили в 24 отдельном штурмовом батальоне "Айдар". Туда простым солдатом пришел и Сергей Дрогин.

Сергей Дрогин, "Скиф"

"Скиф" пришел к нам осенью. Сразу поразил своим отношением к жизни, мужским спокойствием. Все задачи, которые ему ставились, он выполнял добротно, по-хозяйски, с полной отдачей. Что касается качеств бойца – Сергей был очень смелым, отважным. Изучал различные воинские специальности. Особенно его интересовало снайперское дело. Он прошел даже курс обучения с иностранными инструкторами", - вспоминает непосредственный командир Сергея Дрогина с позывным "Старый".

Это увлечение снайперским делом началось у "Скифа" почти случайно. Перед очередным выходом подразделения в ППД, волонтер Юлия Толмачова привезла в роту, где служил "Скиф", заказанную ранее снайперскую винтовку. Изначально предназначалась она для другого бойца, но он как раз угодил в госпиталь с серьезным ранением. Тогда свои силы в cнайперском деле решил попробовать Сергей.

"Винтовка же лежит. И англичане как раз приехали, обучали снайперов. А у Сережи талант к этому был. Он прошел обучение и стал профессиональным снайпером. Очень классным. Отлично у него получалось. Мне ребята в госпитале рассказывали, он очень переживал, все спрашивал: "А Юля не будет против, что я на этой винтовке буду работать?". Я услышала - говорю: ребят, ну вы чего? Наоборот я довольна, что "Скиф" будет работать… Помню, как-то заехала к ним, немного побыла – и начала собираться, хотела еще в Пески проскочить до начала обстрела. А он стоял, смотрел – а потом вдруг говорит: "Мне надо винтовку почистить". Это надо было видеть, как нежно и заботливо он к ней относился. Как к любимой женщине", - вспоминает Толмачова.

Facebook Юлии Толмачовой

Ответственный и инициативный, отзывчивый и отважный, Сергей очень быстро стал своим в сплоченном боевом братстве "Айдара". Все, кто его знал, отмечают: он точно был на своем месте и четко знал, с кем и за что воюет.

"Сергей постоянно что-то предлагал – и по бытовым вопросам, и по боевым. К нему всегда можно было обратиться – он никогда ни в чем не отказывал. И при этом не любил жаловаться. Как-то приболел – и мы его чуть ли не силой в госпиталь отправили, когда было уже совсем плохо, высокая температура держалась несколько дней. Я говорю: "Серега, ну что ты? Надо же было раньше пролечиться, не запускать". А он: "Да не до этого сейчас! Всем тяжело, что же я буду свою ношу на кого-то перекладывать?". Он был ответственен как мужчина и ответственен как солдат. Привычек вредных не имел, относился к ним резко отрицательно. В этом отношении тоже был примером для всей нашей роты", - вспоминает "Старый".

Facebook Павла Лазарева

В тот день, 7 мая, в районе поселка Пивденное Донецкой области Сергей Дрогин вместе с побратимами выполнял на боевом посту инженерные работы. Около 12 часов дня со стороны противника был открыт огонь.

"Это был снайпер. Очень быстро работал. Профессионально. Сначала был пристрелочный выстрел. А потом - на поражение… "Скиф" сделал все по правилам. Хотя другой, может быть, просто ушел бы, сделал паузу. А "Скиф" - нет. Я был неподалеку, но не рядом с ним. Я его выносил. Но сказать ему, что надо сделать паузу, я не смог. Жалею об этом очень…", - говорит "Старый".

Выстрел снайпера стал для Сергея смертельным. Пуля попала ему в подмышку. На фронте знают: такой "стиль" характерен для снайперов-сербов.

"Судя по всему, это был сербский снайпер. Это их почерк – работать в подмышку или в пах. Сколько ребят на Авдеевской промзоне погибли, когда там стояла 72-ка – и у них, в основном, были паховые ранения. Все смертельные, потому что артерию разрывало… Ребята говорили, Сережа буквально пару минут еще пожил. У него был очень сильный разрыв, большая кровопотеря", – рассказывает Толмачова.

На одной из последних фотографий "Скифа" он стоит с игрушечной пандой в руке и едва заметной улыбкой на лице. Эту панду за считанные дни до гибели героя ему подарила Юлия Толмачова. "Я люблю игрушечных панд. Мне все их дарят – и я, в свою очередь, стараюсь дарить такие игрушки ребятам. И Сереже подарила. Сказала: Сережа, пусть она бережет вас. Он посмотрел, серьезно так – и говорит: Да, Юлька, она будет нас беречь", – не сдерживает слез Толмачова.

Facebook Юлии Толмачовой

На похороны погибшего героя в его родном Северодонецке собрались сотни людей. Побратимы, ветераны войны на Донбассе, волонтеры, его знакомые из разных уголков страны и из родного города приехали, чтобы проститься с настоящим воином, отдавшим жизнь за Украину.

Facebook Юлии Толмачовой

Facebook Юлии Толмачовой

Facebook Юлии Толмачовой

Укринформ

"Знаете, я никогда Сергея не спрашивал, почему он пришел воевать. Хотя обычно задаю этот вопрос. Наверное, потому, что Сергей сразу производил впечатление человека решительного, знающего, что ему нужно и зачем он пришел. Он был заряжен на войну, на победу, на то, что он делал. И не давал себе расслабиться. Он был прирожденным воином. Крепким, выносливым, сильным духом. Именно из таких людей создаются костяки подразделений. Именно они являются примером для подражания. Для меня "Скиф" - в числе тех людей, которые составляли – и составляют – ударный кулак нашей роты", – говорит "Старый".

Сергею было 32 года. У него были большие планы на жизнь. Но им не суждено было сбыться. "Мы очень хотели свой дом. Он мечтал о собственном бизнесе, хотел открыть магазин. Были разговоры о детях. Он очень любил деток. Души не чаял в двух своих племянницах, дочках его младшей сестры – и они его тоже безумно любили. А я не смогла родить ему ребенка", – глотает слезы Елена.

Сергей и Елена Дрогины Facebook Сергея Дрогина

За время службы Сергей Дрогин получил три знака отличия: нагрудный знак "Участник боевых действий – ветеран войны", знак отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции" и знак "За заслуги" от Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

"Мне говорили, его представили к ордену "За мужество" - посмертно. Хотя я точно не знаю. Все, что происходит после гибели Сережи – до сих пор как в тумане. Но если это так – он заслужил эту награду", - говорит Елена Дрогина.

И под этими ее словами подпишутся все, кто знал погибшего героя. Украинца, всеми фибрами души ненавидевшего "русский мир", пришедший на его родной Донбасс – и отдавшего жизнь за то, чтобы его остановить.

Facebook Ольги Ефремовой

"Когда-то один "киборг" в ДАП сказал: мы живы, пока нас помнят. Так и есть. Пока мы помним, пока мы ездим на кладбище, приходим к ним на могилки, разговариваем – они живы. Они смотрят на нас откуда-то сверху – и наверное улыбаются. Говорят: смотрите, нас вспоминают – значит, мы делали все правильно. Мы обязаны их помнить. Они ведь отдали жизнь за нас. И если бы я знала, что Сергей меня услышит – я бы сказала ему: Серега, для меня ты – Герой Украины. Ты героически отдал свою жизнь, стоя на посту, защищая нас. Пусть даже здесь люди этого не понимают. Пусть даже для очень многих здесь никакой войны нет", – убеждена Юлия Толмачова.

И она абсолютно права.

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