Массовые стихийные бедствия и вымирания: ученые рассказали о новых угрозах глобального потепления

В 2019 году средняя глобальная температура поверхности Земли поднялась на 1,71 градуса выше средней температуры XX века. При этом глобальное потепление сказалось на погоде в различных регионах и привело к стихийным бедствиям и жертвам.

Именно прошлый год показал, к чему человечество должно привыкать, поскольку в ближайшем будущем ситуация только продолжит усиливаться. Подробнее об этом пишет "Лента.ру".

Так, по данным ученых, деятельность людей спровоцировала то, что Земля не просто нагревается – меняются и пути перераспределения энергии в атмосфере, со своей стороны делает погоду непредсказуемой, а стихийные явления еще мощнее.

Глобальное потепление приводит к необратимым изменениям

Самый жаркий год

По данным тысяч станций наземного мониторинга, июль 2019 года стал самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдений. Тогда тепловые волны спровоцировали воцарение рекордной жары, а также пожароопасной обстановки сразу в нескольких регионах планеты.

Например, в начале прошлого лета температура на севере Индии в городе Чуру (штат Раджастхан) достигла 50,6 градуса Цельсия, что привело к нескольким смертельным исходам. Эта погода продлилась как минимум неделю и в ряде других штатов – там термометры показывали до 44-47 градусов.

Июль 2019 года стал самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдений mayaksbor.ru

Как отмечают специалисты, в тропической части Тихого океана больше не наблюдается Эль-Ниньо – колебания температуры поверхностного слоя воды. То есть, подчеркивают исследователи, жара 2019-го почти полностью связана не с естественными циклами, а именно с глобальным потеплением.

Гренландский парник

Не меньший удар тепловые волны произвели и по Северному полушарию. Так, 1 августа 2019 года Гренландия потеряла рекордное количество льда – масса ушедшей в океан талой воды составила рекордные 12,5 миллиарда тонн.

По словам ученых, такое быстрое таяние зафиксировано впервые за всю историю наблюдений – начиная с 1950 года. При этом за короткий срок 60 процентов поверхности ледового щита Гренландии подтаяло на один миллиметр в глубину – только за первую половину 2019 года растаяло 248 миллиардов тонн льда.

За первую половину 2019 года в Гренландии растаяло 248 миллиардов тонн льда vladtime.ru

За прошедший год были побиты все температурные рекорды и на Аляске. Например, 4 июля в штате Анкоридж температура достигла 32 градусов по Цельсию, тогда как нормой является 18-19 градусов.

Такое потепление ученые связывают именно с таянием арктических льдов и ростом температуры Северного Ледовитого океана. Аномальная погода привела к голоду среди животных и смерти тысяч тупиков, поскольку из-за повышенной температуры воды рыба, которой питаются эти птицы, уплыла в более холодную часть океана на север.

Леса в огне

Наряду с жарой в 2019 году континенты охватили мощнейшие лесные пожары. Это стихийное бедствие климатологи назвали самым беспрецедентным по масштабу, которое было спровоцированное климатическими изменениями.

Так, с начала июня в районе Северного полярного круга ученые зафиксировали более ста лесных пожаров, которые оказались были самыми сильными за 16 лет спутниковых наблюдений. В некоторых случаях возгорание охватывало более ста тысяч гектаров.

Пожары в Австралии изменят климат на всей Земле hightech.fm

А в конце осени прошлого года пожары, вызванные жарой и засухой, также охватили австралийский штат Новый Южный Уэльс. В результате стихийного бедствия погибли более 20 человек, несколько тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Огонь, который распространился примерно на пять миллионов гектаров леса, уничтожил тысячи зданий. Стихия также погубила более миллиарда диких животных. При этом причиной гибели животных стало не только пламя, но и уничтожение их естественной среды обитания.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувший 2019 год стал одним из самых жарких для мира, а средние глобальные температуры – вторыми крупнейшими за всю историю наблюдений. Однако в 2020-м стоит ожидать еще больше температурных максимумов.

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