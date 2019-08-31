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Макс Баринов
Макс Баринов
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"Армия ДНР" использует мирное население как смертников

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Вооружённые формирования "ДНР" не прекращают поражать своей циничностью по отношению к местному населению, которое проживает на временно оккупированной территории Донецкой области и используют его в качестве "саперов самоубийц".

Привожу пример человека, который согласился на этот поступок, но, впрочем, у него не было другого выбора. Житель города Донецка, Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения, проживает в Петровском районе на улице Путь Социализма 35, после запугивания боевиками и выполняя их указания, был отправлен по заминированной, ими же, местности в сторону позиций украинских военнослужащих, с целью "протоптать тропу" для последующего прохождения диверсионных групп "ДНР".

Житель города Донецка Мороз Иван Иванович

Житель города Донецка Мороз Иван Иванович

В свою очередь, украинские военнослужащие тепло приняли этого гражданина, накормили, оказали первую медицинскую помощь так как его заставили силой идти через минное поле. При разговоре выяснилось, что это не первый случай у него, и таких как он, много по всей линии разграничения.

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При осмотре, у Ивана Ивановича было найдено трекинговое устройство, которое предназначено для определения местоположения движущегося объекта. При помощи, так называемого в простонародии трекера, террористы "ДНР" записывали проход через минные поля, не жалея человеческих жизней.

трекинговое устройство

трекинговое устройство

трекинговое устройство

трекинговое устройство

Это очередное доказательство того, что военнослужащие "ДНР", это террористы, которые используют мирное население в своих целях, как "смертников"!

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса
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