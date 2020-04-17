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17 апреля • обновлено в 19:09
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Ляшко указал на опасность массового тестирования на коронавирус

1.3т
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Вопрос о массовом тестировании украинцев на коронавирус в Министерстве здравоохранения не поднимается, поскольку это может вызвать "обманчивое ощущение безопасности".

Об этом 17 апреля в комментарии "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается, по алгоритмам Всемирной организации здравоохранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость вниз).

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Он также отметил, что сегодня проводятся 5 тысяч тестов в сутки, и ежедневно количество тестирований увеличивается.

"Обманчиво ощущение": Ляшко указал на опасность массового тестирования на коронавирус

"Относительно массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет создавать обманчивое чувство безопасности. Человек протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров и нарушать режим самоизоляции", – отметил замминистра.

Он добавил, что в отчетность по тестированию вносятся только данные о результатах ПЦР-тестов. Экспресс-тесты в статистику не входят.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что Украина в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 пока идет по сценарию Польши.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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