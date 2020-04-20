Главная Новости
20 апреля • обновлено в 23:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ляшко анонсировал продление карантина до 12 мая

3.6т
Читать материал на украинском

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина в Украине из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала и объяснил, что потребует продления карантина как минимум до 12 мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, уже в понедельник (27 апреля – Ред.)", – заявил он.

Ляшко назвал дату, до которой в Украине продлят карантин

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничительные меры, введенные в Украине из-за распространения коронавируса, скорее всего, продолжат после 24 апреля, однако, некоторые его аспекты могут смягчить.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине уже приняли решение продлить карантин как минимум до мая. Скорее всего, мелкие предприятия откроют только 12 мая (дата еще обсуждается), при этом львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня, поскольку во власти боятся второй волны заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги