Ляшко назвал дату, до которой в Украине продлят карантин

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина в Украине из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала и объяснил, что потребует продления карантина как минимум до 12 мая.

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"Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, уже в понедельник (27 апреля – Ред.)", – заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничительные меры, введенные в Украине из-за распространения коронавируса, скорее всего, продолжат после 24 апреля, однако, некоторые его аспекты могут смягчить.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине уже приняли решение продлить карантин как минимум до мая. Скорее всего, мелкие предприятия откроют только 12 мая (дата еще обсуждается), при этом львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня, поскольку во власти боятся второй волны заболеваний.

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