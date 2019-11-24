Львов накрыл ледяной коллапс: сотни пострадавших. Видео

На Львовщине 23 ноября из-за утреннего дождя при минусовой температуре дороги и тротуары покрылись тонким слоем льда, парализовав автомобильное и авиационное движение.

В результате, по предварительным данным, за сутки на дорогах здесь произошло около полсотни ДТП, а в больницах оказалось почти 300 пешеходов с разными травмами. Также было задержано много авиарейсов. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах, которые снимали и выкладывали в соцсети местные жители, видно, что автомобилистам приходилось объезжать дорогу-каток по обочине.

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"Машины, вижу, под горку вообще не едут", – прокомментировал ролик львовянин Александр Климов.

Скорость автомобилей, которые передвигались с включенными аварийками, не превышала даже 20 км/ч. Из-за погодного коллапса пути, на которых фиксировали одну авария за другой, оказались заблокированы, поэтому частный и общественный транспорт вынужден был останавливаться.

Примечательно, что некоторые авто сносит с дороги, при этом патрульные полицейские, занимающиеся оформлением ДТП, падают на асфальт.

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Не исключение, конечно же, и пешеходы – сейчас местные травмпункты переполнены. Очереди из жертв утреннего гололеда образовались у кабинетов рентгена и к травматологам. Врачи диагностируют ушибы, переломы, растянутые связки.

Чтобы принять всех пациентов, медикам даже пришлось вызывать дополнительный персонал.

Львовская область замерла у пробках Игорь Зинкевич

"В основном, верхние конечности и перелом плечевых костей. Гололедица не разбирает – есть люди постарше, есть и молодые", – рассказывает о сложившейся ситуации заведующий городского травмпункта №1 Александр Рудковский.

Отмечается, что дождь начался около 6:00, и при -2 градусах мгновенно образовался тонкий слой льда.

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Как сообщили в местном горсовете, спасательные службы сразу бросились преодолевать последствия непогоды. Было привлечено почти 2000 дворников и около 30 единиц техники.

"Никаких предупреждений управления чрезвычайных ситуаций области у нас не было, поэтому мы пользовались данными, которые есть в интернете. Там таких данных, что будут какие-то такие осадки не было. Поэтому, когда уже увидели, что падает дождь, оперативно отреагировали", – сообщил заместитель мэра Львова Ирина Маруняк.

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Также известно, что почти до полудня 23 ноября остановил работу львовский аэропорт. Из-за гололеда один из самолетов выкатился за пределы взлетной полосы, что и стало причиной задержки рейсов.

В аэропорту Львова самолет МАУ съехал со взлетно-посадочной полосы Игорь Зинкевич

Сотни растерянных пассажиров, собравшихся на аэродроме, высказывали свое возмущение. Однако, по решению администрации аэропорта, тех, кто должен был лететь, например, в Краков, пересаживали на автобусы и везли к границе. Остальных же, чьи рейсы были отменены, поселили в отеле и поменяли билеты на другой день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Львова в субботу, 23 ноября, произошло ЧП с самолетом МАУ – он съехал со взлетно-посадочной полосы. Уточняется, что ситуация случилась около 07:00 с воздушным судном Boeing в международном аэропорту имени Даниила Галицкого.

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