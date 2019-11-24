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24 ноября • обновлено в 11:28
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Львов накрыл ледяной коллапс: сотни пострадавших. Видео

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На Львовщине 23 ноября из-за утреннего дождя при минусовой температуре дороги и тротуары покрылись тонким слоем льда, парализовав автомобильное и авиационное движение.

В результате, по предварительным данным, за сутки на дорогах здесь произошло около полсотни ДТП, а в больницах оказалось почти 300 пешеходов с разными травмами. Также было задержано много авиарейсов. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах, которые снимали и выкладывали в соцсети местные жители, видно, что автомобилистам приходилось объезжать дорогу-каток по обочине.

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Львов накрыл ледяной коллапс

Львов накрыл ледяной коллапс

Игорь Зинкевич

"Машины, вижу, под горку вообще не едут", – прокомментировал ролик львовянин Александр Климов.

Скорость автомобилей, которые передвигались с включенными аварийками, не превышала даже 20 км/ч. Из-за погодного коллапса пути, на которых фиксировали одну авария за другой, оказались заблокированы, поэтому частный и общественный транспорт вынужден был останавливаться.

Примечательно, что некоторые авто сносит с дороги, при этом патрульные полицейские, занимающиеся оформлением ДТП, падают на асфальт.

Львовская область замерла у пробках

Львовская область замерла у пробках

Игорь Зинкевич

Не исключение, конечно же, и пешеходы – сейчас местные травмпункты переполнены. Очереди из жертв утреннего гололеда образовались у кабинетов рентгена и к травматологам. Врачи диагностируют ушибы, переломы, растянутые связки.

Чтобы принять всех пациентов, медикам даже пришлось вызывать дополнительный персонал.

Львовская область замерла у пробках

Львовская область замерла у пробках

Игорь Зинкевич

"В основном, верхние конечности и перелом плечевых костей. Гололедица не разбирает – есть люди постарше, есть и молодые", – рассказывает о сложившейся ситуации заведующий городского травмпункта №1 Александр Рудковский.

Отмечается, что дождь начался около 6:00, и при -2 градусах мгновенно образовался тонкий слой льда.

На ул. Сияние, 17 во Львове "Мерседес" влетел в дерево

На ул. Сияние, 17 во Львове "Мерседес" влетел в дерево

Игорь Зинкевич

Как сообщили в местном горсовете, спасательные службы сразу бросились преодолевать последствия непогоды. Было привлечено почти 2000 дворников и около 30 единиц техники.

"Никаких предупреждений управления чрезвычайных ситуаций области у нас не было, поэтому мы пользовались данными, которые есть в интернете. Там таких данных, что будут какие-то такие осадки не было. Поэтому, когда уже увидели, что падает дождь, оперативно отреагировали", – сообщил заместитель мэра Львова Ирина Маруняк.

По словам свидетелей, "Мерседес" на скорости начало носить

По словам свидетелей, "Мерседес" на скорости начало носить

Игорь Зинкевич

Также известно, что почти до полудня 23 ноября остановил работу львовский аэропорт. Из-за гололеда один из самолетов выкатился за пределы взлетной полосы, что и стало причиной задержки рейсов.

В аэропорту Львова самолет МАУ съехал со взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Львова самолет МАУ съехал со взлетно-посадочной полосы

Игорь Зинкевич

Сотни растерянных пассажиров, собравшихся на аэродроме, высказывали свое возмущение. Однако, по решению администрации аэропорта, тех, кто должен был лететь, например, в Краков, пересаживали на автобусы и везли к границе. Остальных же, чьи рейсы были отменены, поселили в отеле и поменяли билеты на другой день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Львова в субботу, 23 ноября, произошло ЧП с самолетом МАУ – он съехал со взлетно-посадочной полосы. Уточняется, что ситуация случилась около 07:00 с воздушным судном Boeing в международном аэропорту имени Даниила Галицкого.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина Львов
Тег
ДТП Львовщина
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