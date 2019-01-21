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Луценко развенчал нелепый фейк донецкой газеты об УПА

2.2тЧитать материал на украинском

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал фейком статью в одной из донецких газет, в которой написали о его ненависти к Украинской повстанческой армии (УПА).

Такое заявление он сделал в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона". По его словам, несмотря на неоднозначное отношение к организации в прошлом, категорических высказываний он не допускал.

При этом, рассказал Луценко, среди его друзей много внуков членов УПА.

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Юрий Луценко

Юрий Луценко

Крым.Реалии

"Меня окружали их внуки. Как я могу говорить об отрицательном отношении. Это мои друзья со студенческих лет, которых я ценю и сейчас", – пояснил он.

Луценко развенчал нелепый фейк донецкой газеты об УПА

Скриншот из видео

Луценко также раскрыл имя человека, которого он считает "героем всех времен". "Это Роман Шухевич! Вместо того, чтобы бросить все и уехать в Европу, он остался в Украине со своими товарищами и тут и погиб", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что на сегодняшний день в Украине есть те же враги, что и в Украинской Народной Республике (УНР).

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Что может подтвердить или развенчать тупой, необразованный алкоголик?
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Germain Celeste
Germain Celeste
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці, і місяць тому її чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати.... >>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­­co­m
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
ну канэшно.при папе секретаре обкома.и тады на заебуху жилось.и нонче ,шапки как деды Щукари попереворачивпли и снова в халве.еб вашу в томаса матнихай.
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