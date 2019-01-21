Луценко развенчал нелепый фейк донецкой газеты об УПА

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал фейком статью в одной из донецких газет, в которой написали о его ненависти к Украинской повстанческой армии (УПА).

Такое заявление он сделал в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона". По его словам, несмотря на неоднозначное отношение к организации в прошлом, категорических высказываний он не допускал.

При этом, рассказал Луценко, среди его друзей много внуков членов УПА.

Юрий Луценко Крым.Реалии

"Меня окружали их внуки. Как я могу говорить об отрицательном отношении. Это мои друзья со студенческих лет, которых я ценю и сейчас", – пояснил он.

Скриншот из видео

Луценко также раскрыл имя человека, которого он считает "героем всех времен". "Это Роман Шухевич! Вместо того, чтобы бросить все и уехать в Европу, он остался в Украине со своими товарищами и тут и погиб", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что на сегодняшний день в Украине есть те же враги, что и в Украинской Народной Республике (УНР).

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