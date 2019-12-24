Итак, вслед за Дырляндией (ОРДО), заявившей о своем "законном" праве на всю территорию Донецкой области, об этом заявили и в Луганде (ОРЛО).

Это очень важное мероприятие, имеющее весомое значение, которое я ждала с мая 2019-го, так как уже в это время в ОРДЛО заговорили о территориальных претензиях. Поэтому в анализе ситуации я постараюсь очертить все красные линии и расставить сигнальные флажки, чтобы читатели, живущие, как в пока еще мирных частях Луганской и Донецкой областей, так и за их пределами, четко понимали, что будет происходить там, где идет война.

О том, что ОРДЛО "имеет право на всю территорию" Луганской и Донецкой областей, здесь говорят с 2016-го. В документах эти территории, не контролируемые боевиками, а контролируемые Украиной, они в ОРДЛО называют — "территории, оккупированные Украиной".

Это подается под соусом "и там голосовали за республику", "новороссия", "Украины никогда не было".

Что интересно, даже, казалось бы, люди с памятью и с сознанием, имеющие образование и общественный статус, должны осознавать, что это бред, ведь учили же они в школах историю Украины, ну, или по крайней мере, историю УНР с 1917 года. Но нет. И учителя, и налоговики, и шахтеры, и чиновники ОРДЛО, как заведенные, повторяют: "республика была всегда, нас оккупировала Украина".

На вопрос "когда состоялась оккупация", здесь могут выдать и 1941, и 1991, и даже вот, 1923 – "когда наши земли захватил Махно". Ну, и понятное дело, 2014-й, когда "хунта Майдан напала на мирный Донбасс, который не хотел кормить Киев".

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Как вы видите, исторические симулякры здесь ткут быстро, некачественно, на скорую руку, но, тем не менее, они отлично ложатся на мозг населения. Это я к тем, кто орет "пропаганда в ОРДЛО не меняет людей, мы все жили в СССР, и ничего".

Меняет. И то, что мы все жили в СССР, даже очень "чего", так как в Украине 80% советских людей, живущих по принципу "халява, не платить налоги, нам должны, забрать, расстрелять", и так далее.

Кинуть в эту среду исторические блины с лопаты, и эти же люди к своему "в СССР мы жили хорошо, колбаса, блат, попу лопухом", тут же вплетут и "оккупацию", и "новороссию" и остальной бред с запахом российско-советской кислобздеевщины.

Достаточно посмотреть на риторику Московского Патриархата, послушать ярких представителей прослойки советского народа в лице папыЗЕ, чтобы понять это. Люди с совком в голове агрессивны, опасны, и как бы они не жили, они все равно будут ностальгировать за гетто, за насилием, давлением, блатом, дающим им привилегии.

В ОРДЛО существует очень хорошо оплачиваемая РФ программа "Воссоединение народов Донбасса" — вот, еще "народ Донбасса", который возник ниоткуда, но к которому уже себя причисляет очень много жителей ОРДЛО — согласно этой программе, ОРДЛО помогает всем "народам Донбасса", живущим в укро-оккупации.

Я писала об этом регулярно с момента появления этой программы.

Например, жители ОРДЛО, попав в больницу, за все платят, даже за анализы, и получают некачественное лечение, медпрепараты российского производства с истекшим сроком годности. А приехавшие из "оккупированных Украиной" районов граждане Украины получают качественные препараты, бесплатно и хорошее обслуживание в больницах, включая кормление.

Житель ОРДЛО получает среднестатистическую пенсию 2700 рублей. А приехавший в ОРДЛО житель Северодонецка или Мариуполя, с минимальной украинской пенсией, в ОРДЛО получит "республиканскую", но 5 000 рублей. Для этого он подпишет с "мгб-фсб" "республик" документы на сотрудничество по построению "республик" в своем городе-области, передачу данных об укропах и местных проукраинских активистах, то есть, пройдет вербовку, но это как -то людей не напрягало и вереницы заробитчан, больных и даже студентов, курсируют между мирными частями Украины и ОРДЛО. Это уже целая индустрия.

И если изначально линию разграничения и пропуска делали для тех, кто живет в ОРДЛО (с пропиской там), то теперь пропуска могут получить все жители Украины без пояснений, зачем житель Северодонецка, имеющий там квартиру и прописку, едет в Донецк или Луганск.

Программа российских пропагандистов "Воссоединение народов Донбасса" дала очень хорошие результаты. В ОРДЛО потянулись за халявой люди из "оккупированных Украиной территорий", которые несут на эти самые территории пропаганду, печатную продукцию ОРДЛО, наркотики, а в ОРДЛО, конечно же, списки "врагов республик", перемещение ВСУ, доносы на своих соседей, в мечтах, что когда ОРДЛО "освободит все свои территории", они наконец-то смогут забрать и расстрелять своих личных врагов, прикрыв свои личные преступления борьбой с "врагами республик". Именно так убивали местное население в ОРДЛО. 90% убийств здесь произошли по надуманной политической причине, то есть, когда "врагом народа Донбасса" "наводчиком ВСУ", "правосеком", "шпионом СБУ", объявлялись люди, неугодные местной милиции, прокуратуре, чиновникам или своим соседям.

В ОРДЛО действительно едут учиться те, кто в Украине не сдал ВНО, едут лечится, так как в ОРДЛО для них все бесплатно, едут получать вторую пенсию, пользуясь случаем.

И война уже стала не страшной, как и ОРДЛО, и оккупация, ведь она начала приносить прибыль и дивиденды.

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Поэтому разговоры о том, что вся административная территория Луганской и Донецкой областей должны быть ОРДЛО, были сжаты, чтобы не раздражать население. Но работа велась. Медленно и уверено людям давали картинку процветания, стабильности и порядка в ОРДЛО, "вот у нас, а не то, что в вашей укропии".

Люди привыкали с пересечению КПП и КПВВ за второй пенсией, пользовались блатом и льготами "республик", их никто не штрафовал и не наказывал за нарушения "комендантского часа", и вот уже нет ничего страшного, если ОРДЛО раздвинет свои границы. Люди в большинстве своем, не будет бояться или сопротивляться. Какая разница,- берет верх.

Так же, как в ОРДЛО, даже те мои знакомые, которые как бы на 2014-й были против РФ и "республики", сейчас видят все больше перспектив жизни там и стали противниками возврата в Украину. Но, при этом, не против, если "республика" станет больше и "вернет свои территории".

Более того, большинство жителей ОРДЛО связывает будущие улучшения экономическо-социального положения "народов Донбасса" именно с тем, что "республики вернут свой промышленный потенциал и территории, похищенные укропами в 2014-м".

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"Когда мы вернем контроль над всеми промышленными предприятиями Донбасса" … Сладкая песня "халява-2" в ОРДЛО.

Вопрос: "Почему вы, имея промышленный потенциал, вырезали его на металлолом или отдали россиянам", — здесь лучше не задавать.

Во всем, абсолютно во всем, здесь виновата Украина.

Я описывала эту ситуацию с позиции психологии. Это из СССР. Социальный импринтинг. В СССР так легко было все просчеты перекладывать на врагов, что к этому привыкли власти и привык сам народ.

Внешний враг США был виновен во всех бедах советского человека. То, что не мог "натворить" в СССР внешний враг, "творил" враг внутренний — "враг народа".

Так живут и в ОРДЛО. Так жили здесь всегда. Я, например, была "враг свердловской власти", и пояснить людям, что такой власти не существует, я так и не смогла.

Как вы видите, люди в ОРДЛО морально подготовлены к тому, что "республики" должны владеть всей территорией Луганской и Донецкой областей, так как "республики" здесь были всегда, как и всегда был "народ Донбасса".

Насколько к этому подготовлены жители пока еще мирных частей Луганской и Донецкой областей, покажет время. Скажу одно, милиция, а это я помню по Донбассу, всегда с "народом", как и чиновники, и не важно, как голосуют люди, важно, как и кто (с какой позицией) посчитает их голоса.

Вы помните, как появились "республики": работала с десяток пунктов для голосования, люди выстраивались в дикие очереди, рупоры Кремля орали "там все, "бюллетени" печатали тут же, на пунктах голосования на принтерах. И 90% "за "республики".

Развитие префектур узаконит этот сталинский тезис о "голосовании народа". И если префект получит право узаконивать границы префектуры согласно "исторических и языковых традиций", воле народа и другим громким словам, то федерализация Украины пройдет быстро и безболезненно. Префекты организуют ту "волю народа", которую спустят свыше.

Поэтому не за горами появление "народов Запорожья, Мариуполя, Бердянска, Одессы и Николаева с Херсоном".

Фактически ОРДЛО сейчас — это вот, пробная префектура. Назначенные Кремлем префекты, созданный Кремлем "народ Донбасса", "исторически сложившийся язык", раздвигает своим решением границы префектуры, а дальше будет решать, войдут ли эти "исторически русские земли" в состав РФ или останутся "республикой". Да, и это право префектур.

Я все больше и больше склоняюсь к той мысли, что ОРДЛО — это эксперимент по изменению Украины. Ведь все, что хотят с нами сделать, сначала "обкатывают" в ОРДЛО, а потом начинают предлагать "законами" в Украине.

Это видно и по пропаганде, и по приучению людей к мысли "так надо", и "зрады" названные "перемогами", и многое другое.

Напомню, все, абсолютно все, что несут с экрана в массы "лидеры республик", то есть Пасечник и Пушилин — это не их личное мнение и решения, это голос Кремля.

Смотрите, 5 лет "республики" не знали, что у них "должны быть границы и территория". И вдруг, перед Нормандским форматом…

И вот как это стыкуется с Офисно-президентским – "просто перестать стрелять"? Просто отдать всю территорию?

Ну, вот, например, "республики" говорят — "отдайте нас юридически в особый статус, в префектуру всю территорию Луганской и Донецкой области, а мы престанем стрелять и будет мир". Пойдет ли на это Офис? А люди? Вдруг люди возьмут и изъявят такое желание на референдуме? Или за них "посчитают" те, кто живет мечтой "назад в СССР"?

И вот у нас префектура Донбасс с областным городом Донецк, к ней присоединится префектура Запорожья, Одессы, Харькова…И советом префектов объявят присоединение к РФ, как исторически оправданное. И как бы без войны, без выстрелов. И не оккупация это. Воля народа!

А если Офис таки отдал в особый статус всю административную территорию Луганской и Донецкой областей, а стрелять не перестали? Начали стрелять по Харьковской области? Отдали и ее. Потом будут стрелять по Киевской области?

Осознания, что это война, а РФ не остановится на двух областях, у политиков новых лиц и бурятско-фсбшного Офиса нет. И для них, как для любого советского папыЗЕ, это не оккупация Украины Россией, а освобождение, за которое они и борются.

Или вдруг республики приняли решение, что их границы в рамках границ "Донбасса", Донецкого каменноугольного бассейна, это исторически оправдано для "республики Донбасс".

раницы. Такое призрачное, понятное и не понятное. Вот мы не прошли полный путь демаркации границ. Теперь нам запрещают плавать в наших территориальных водах.

Границы. Я жила в украинском приграничье с призрачными границами и таким же призрачным отношением к ним. Тех же пограничников. Которые в феврале-апреле 2014-го за деньги пропускали в Украину русских кизяков, "ихтамнетов" и оружие.

Границы украинского приграничья, это официальные КПП и проселочные дороги, особо никем не охраняемые. Это когда дом в Украине, а гараж в РФ, это, когда одна сторона улицы Украина, а вторая РФ.

Границы они идут по территории. Это вроде бы правильно. Но, оказалось, что они идут по сознанию, гражданственности, ответственности, морали, чести, совести.

Но, оставим философию.

Итак, почему ОРДЛО резко заговорило о своих территориях и границах, а Офис о префектурах, и все это так синхронно с выступлением Путина об исконно русских землях, думаю, что уже всем понятно.

Без согласования с Кремлем такие шаги не делают.

Имплементация формулы Штйанмайера в закон об особый статус дает право "республикам" поговорить о том, что у них начало, а где их конец.

Да и сам закон про "особый статус" (особенности местного самоуправления) в части ОРДЛО может быть приведен в соответствие к тем изменениям Конституции, которые протолкнут.

И если ОРДЛО — это сейчас отдельные районы, то завтра это могут быть префектуры или объединение префектур-громад.

"Особый статус Донбасса" — это там, куда Путин ткнет пальцем. Это может быть и две, и восемь областей Украины.

Последнее выступление Путина о "русских землях, не правильно отданных Украине Лениным" говорит только о войне. Мира в этом нет.

Украину пытались захватить агрессивно — военно. Это объединило украинцев и помешало быстрому захвату территорий. Мы попросили международной помощи и гарантий, что никогда не делали аннексированные РФ государства. Например, Грузия.

Это не входило в планы Кремля. Им нужен "одобрямс". Именно поэтому захват территорий осуществлялся "юридически", то есть, через "референдумы".

Тут получился пшик. В РФ закон про местные референдумы есть, в Украине-нет. Поэтому пошли игры в законодательство — "особый статус", децентрализация, префектуры, Конституция, Нормандские, Минские, Штайнмайер.

Кремлю нужно подтверждение для ООН, ЕС и международного сообщества, что все это исторически сложилось, мирным путем, изменениями в законы, воля народа. Это начинает получаться.

И территориальные игры ОРДЛО — первый шаг для прощупывания почвы в "особом статусе", префектурах и федерализации Украины.

Поэтому нам нужно все это понимать и следить за этими шаловливыми ручками.

Но, что самое интересное во всем этом, что заигравшись со своими марионетками, Кремль снова заложил себе под попу целую МОНку, то есть, вывел игру на минное поле.

Итак, Кремль рекомендовал свои "республиканским" марионеткам заявить о территориальных претензиях и обозначить границы "республик". Сделано!

ОРДО, а затем и ОРЛО (кстати, Пасечник, на месяц позже родил этот закон, и только после нагоняя в Ростове, куда его вызывали, почему, я об этом напишу отдельно) приняли "закон о государственных границах".

Что мы видим.

Первое, это то, что никогда "братские народы Донбасса" не объединить в одну страну.

Поэтому "границы" ОРЛО и "границы" ОРДО.

И сколько бы Кремль не наплодил "республик", вряд ли Харьков будет подчиняться Донецку, как и Одесса Луганску. А люди уже увидели все "прелести" переезда через "границы" "республик" из Луганска в Донецк. Не думаю, что найдется масса желающих жить в резервации одной области.

Ведь при любом изменении статуса области и ее граждан, может исчезнуть и пенсия, и безвиз.

Второе. Понятное дело, что имея на руках такой "закон", "республики" будут требовать его соблюдать от Украины, то есть, требовать освободить "оккупированные Украиной территории республик" — отведение войск. Это мы уже наблюдаем. В ОРДЛО говорят, что до марта 2020-го получат контроль над всей территорией областей, это им гарантировали в Кремле после Нормандских встреч.

Третье. Понятное дело, что имея на руках такой "закон", "республики" будут требовать его соблюдать от Украины, то есть, требовать внести границы "республик" в закон об особом статусе и имплементировать все это формулой Штайнмайера.

И это мы наблюдаем. Ведь "особенности местного самоуправления" и префектуры гарантируют "республикам" контроль их "народной милиции" над украино-российской границей, находящейся на "их" территории.

И этот вопрос, вопрос контроля над украино-российской границей — камень преткновения в Минских. Так ненавидимых народом Минских, которые четко говорят- "да, бла-бла-бла, особый статус, но после контроля над границей".

Именно этот пункт все это время не давал разгуляться Кремлю, так как контроль над украино-российской границей, находящейся на Востоке Украины, РФ возвращать нам не имеет желания. Ни при каких условиях. И за это лупят санкциями.

А если граница становится не украино-российская, а "республиканско"-российская, то какие санкции?

Пребывание российских войск в ОРДЛО тут же перекрашивается в пригасили "республики" миротворцев, чтобы защитить их от укропов.

ОБСЕ сейчас худо-бедно фиксирует заходы через неконтролируемые Украиной КПП российских "туристов", кизяков и "ихтамнетов", а потом не сможет, даже если расширить их функции. Ведь нет нарушения границ. Есть разрешение на пресечение границы "республики" российскими войсками для участия в совестных учениях или в качестве приглашённых миротворческих войск.

Как вы видите, вопросы границы, они наиважнейшие в вопросах войны и мира. Ну, и в нашем будущем. Вот почему Минские стали предметом дикого ора кремле-лобби, вот почему префектуры и особый статус, и вот почему экстренное рождение "республиками" "законов".

Но есть и четвертое. "Республики" (стороны) должны демаркировать свои границы не только со стороны Украины, но и со стороны РФ. А их, границы, как и закон о границах, должны признать Украина и РФ.

И если Украина в части новоОфисных политиков может попробовать завуалировать признание потери контроля над участком границ под передачу их под контроль "народной милиции республик", то РФ должна признать все как есть: признать государственную границу РФ, граничащую с государственной границей "республик".

То есть, признать "республики". Их статус. Их Закон. Их Конституцию.

Если так, то это дает нам право переложить все финансирование ОРДЛО на РФ, и РФ официально становится стороной конфликта.

Как вы понимаете, на это Кремль никогда не пойдет.

Со стороны Украины, здесь главное "может попробовать", но, так как наши политики почему-то не хотят в Ростов на пмж, то, пробы могут, конечно, быть, но вряд ли будут доведены до конца.

Но, вроде бы, как у Кремля появляется новая тема "защита территориального суверенитета республик", но я не думаю, что Суркову позволят играть в эти игры, так как это открытое признание "республик", то есть, новый пакет санкций.

Новости из зоны (цитата):

"Народный Совет Луганской Народной Республики на пленарном заседании принял закон, который устанавливает границы ЛНР по границам бывшей Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта в Донбассе в 2014 году. За принятие закона проголосовали все находившиеся в сессионном зале парламента 38 депутатов из 49.

Полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан отметила, что закон внесен на рассмотрение депутатов парламента главой Республики Леонидом Пасечником.

"Закон определяет понятие государственной границы Луганской Народной Республики. Это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории ЛНР, то есть пространственный предел действия суверенитета Луганской Народной Республики. А также обозначает, что государственная граница ЛНР не может изменяться сопредельными государствами в одностороннем порядке", – отметила она.

"Законом предусматривается, что государственная граница до согласования с сопредельными государствами и закрепления в международных договорах с ними устанавливается Луганской Народной Республикой в одностороннем порядке, подтверждается прохождение государственной границы с Российской Федерацией, ДНР и с Украиной", – добавила Галан.

Представитель главы ЛНР в парламенте проинформировала, что закон определяет основные понятия, касающиеся вопросов, которые регулируют статус государственной границы.

"Закон определяет понятия режима государственной границы – это система правил, регулирующих содержание государственной границы, пересечения государственной границы, перемещение и пропуск через нее транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также ведение на государственной границе и в пределах пограничной зоны хозяйственной, промысловой и иной деятельности", – пояснила она.

Галан сообщила, что "помимо этого, законом вводятся понятия пограничной зоны, пограничного инцидента, пограничной полосы, приграничной территории, пункта пропуска через государственную границу и иные понятия".

"Законом предусматривается, что до признания суверенитета и независимости ЛНР сопредельными государствами Луганская Народная Республика устанавливает в одностороннем порядке меры по защите своего суверенитета по государственной границе. Делимитация государственной границы осуществляется в соответствии с Конституцией ЛНР, международными договорами ЛНР, настоящим законом и иными нормативными правовыми актами ЛНР", – отметила представитель главы в Народном Совете.

Она добавила, что "закон предусматривает защиту и охрану государственной границы, установление и изменение прохождения государственной границы, ее обозначение, установление и поддержание режима государственной границы".

"Граница у нас будет по бывшую Луганскую область – не та, которая у нас сейчас в связи с военным положением, а именно граница, в которой выходили мы все на референдум", – подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Документ вступит в силу в установленные законодательством сроки после подписания главой ЛНР Леонидом Пасечником." (конец цитаты).

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