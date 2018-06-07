Лучшие студенты Украины посетили знаменитую выставку морского дела в Греции

В Афинах, столице Греции, известном городе мореходов и судостроителей с 4 по 8 июня проходит одна из самых масштабных международных выставок морского дела - Posidonia 2018, которая, к тому же, отмечает на этот раз свое 50-летие.

Посетить выставку, пообщаться с ведущими специалистами морской отрасли, а также увидеть и опробовать новейшие технологии посчастливилось 30 лучшим студентам Украины, победителям образовательного проекта "Морское дело 2018", который провел благотворительный Фонд Бориса Колесникова. В конкурсе, направленном на поддержку и мотивацию учащихся в области кораблестроения, речного и морского транспорта, приняли участие 505 студентов из 15 профильных ВУЗов страны.

Около 2000 экспонатов и 92 страны-участницы - лишь общие цифры, которыми может похвастаться одна из самых престижных выставок морского дела, юбилейная Posidonia 2018. На деле же масштабы мероприятия, в рамках которого ожидаются 22 тысячи посетителей, впечатляют значительно больше.

На выставке к победителям проекта "Морское дело" присоединился Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. Они обсудили состояние глобальной судоходной и судостроительной сферы, ее будущее, тренды и события, которые лежат в основе мировых экономических процессов.

Студенты и Президент Фонда посетили экспозиции ведущих мировых компаний – Samsung, Imabari, Daewoo, Hyundai, Hanjin, Mitsui, Fincantieri, Tsuneishi, CSSC, Changjiang, Yangzijiang, Fujian, Chalkis Shipyards, Besiktas Shipyard, Japan Ship Machinery and Equipment Association, Bernhard Schulte Shipmanagement и других. Эксклюзивно для юных моряков представители брендов провели мастер-классы, прочитали лекции, детально рассказали о своей продукции и услугах.

"Опыт, который получили ребята на выставке – бесценный. Они стали частью своего профессионального мира, на равных пообщались с западными коллегами, и уже завтра расскажут украинским властям, как быстрее восстановить Черноморское морское пароходство и грамотно набрать команду. Интеллект нации сохранен, профильные вузы работают и готовят высококлассных специалистов, поэтому Украина была и будет морской державой со своими отечественными молодыми кадрами. Мы должны создать условия, чтобы наши молодые специалисты остались в Украине, получили работу с соответствующей зарплатой, которая позволит им создавать молодые украинские семьи – то есть обеспечивать будущее нашей страны. Это зависит от нас всех. Я уверен в успехе. Я уверен в том, что в Украине очень много светлых голов, и все наши трудности временны. Пройдет несколько лет, и мы увидим абсолютно другую страну", – отметил Борис Колесников.

В рамках Posidonia 2018 талантливая украинская молодежь также встретилась с представителями Афинского университета экономики и бизнеса и Национального технического университета Афин – для обмена опытом и договоренностей о практике в ведущих вузах Греции. Новые впечатления и знания, полученные на выставке в Афинах, помогут будущим капитанам дальнего плавания, механикам и судостроителям развить отечественную морскую и речную отрасль.

"Ежедневно по дороге в университет вижу разрушенный судостроительный завод в родном Николаеве. Это не то вдохновение, с которым нужно идти на пары. Посетив форум в Афинах, я еще раз убедился, что у морской отрасли есть будущее. Это будущее за нами, победителями проекта "Морское дело", в том числе. После поездки Фонда появился стимул больше знать, уметь, перенимать идеи, работать на благо родной страны", – поделился впечатлениями студент Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Гордей Илюшко.

Фонд Бориса Колесникова также организовал для моряков экскурсию по столице Греции, ознакомил с основными достопримечательностями. Они посетили Акрополь, порт Пирей, театр Диониса, Одеон Герода Аттического, храм Гефеста и другие памятники архитектуры.

Понаблюдав за любопытными студентами, OBOZREVATEL также поинтересовался их впечатлениями.

Лукацкий Евгений, Киевский политехнический институт

"Вчера-сегодня увидел на выставке довольно много интересных вещей. Смотрю, какие есть возможности для обучения на магистратуре в направлении морского дела, инженерии, а также получаю новый опыт. Смотрю, какие есть современные суда, как некоторые компании соединяют работу в авиационных и морских отраслях", - рассказал студент, вышедший в финал конкурса "Морское дело" с проектом вертолетных площадках на украинских судах.

"К сожалению, в Украине пока нет перспектив для реализации моего проекта, так как наша судостроительная отрасль находится в глубочайшем кризисе, к тому же у нас в принципе пока не строятся суда, на которых есть вертолетные площадки. Однако при наличии заинтересованности на Западе или в Китае, этот проект может разрабатываться в Украине и поставляться уже в качестве готового блока для установки", - отметил Евгений.

Жеребецкий Александр, Николаевский университет кораблестроения

"Знал, что в мире проходят такие выставки, сейчас уже вижу, насколько это впечатляюще. Очень масштабная выставка, на которой присутствуют лидеры судостроения, судового оборудования, судопровода... Для студента, который интересуется темой, здесь очень много ценной информации. Здесь можно почерпнуть море идей как для какой-то научной работы, так и просто чтобы понять, куда движется эта отрасль", - подчеркнул студент.

Воронков Евгений, Одесская морская академия

"В рамках "Морского дела" мы прошли этап с задачами по точным наукам и попали в финал. В Киеве презентовали свои разработки, проекты, стартапы, и жюри выбирало из 80 человек 30 наилучших. Мой проект заключается в восстановлении судов с помощью 3D-сканирования. Для его реализации в Украине должно быть только желание, потому как финансовая сторона не так важна. Один сканер стоит порядка $15 000, а для морской промышленности это сущие копейки. Один день эксплуатации судна намного дороже", - поделился Евгений.

"На выставке очень много интересных людей, специалистов, с кем можно пообщаться, увидеть множество новых технологий. Ищу что-то и для своего проекта", - добавил он.

Лунин Федор, Государственный университет инфраструктуры и технологий

"Проект Фонда Бориса Колесникова очень интересный. Рад, что все так сложилось и мы попали сюда, я вообще первый раз за границей. Греция тоже очень нравится. На выставке представлено очень много компаний, есть возможность наладить связь и даже попасть куда-то в будущем. Да и вообще интересно посмотреть новинки, здесь есть возможность взглянуть вживую на машинные отделения, рубки, сами суда. На некоторых даже можно опробовать новейшие технологии вроде электронных карт", - указал студент.

По словам Бориса Колесникова, в будущем Фонд намерен поддерживать и студентов других отраслей. Один из вариантов, который рассматривается на ближайшее будущее - международная экономика.

"Буквально вчера с ректором Киевского национального университета мы обсуждали международную экономику. Пришли к выводу, что Давос для нашей молодежи ничего не даст, мы будем работать с мировыми форумами, будем сотрудничать с Лондонской школой экономики и с Парижской торговой школой. Думаю, что следующим конкурсом станет именно международная экономика", - рассказал Президент Фонда.

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