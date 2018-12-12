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''Лучше без героев'': сестра Сенцова удивила сильной позицией

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Режиссер Олег Сенцов является не единственным узником Кремля, и он, объявив голодовку, поставил на кон свою жизнь ради освобождения всех украинских политзаключенных в России и Крыму.

Об этом напомнила сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook. Она рассказала, что уже третий день пребывает во французском Страсбурге.

"Я запуталась в количестве встреч, выступлений и интервью. Могу только сказать, что Олег не один такой, он один из..." — написала Каплан.

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"Теперь есть еще один аргумент для борьбы. Надеюсь, что люди скоро поймут, что Олега Сенцова выкристаллизовала и сделала его героем людоедская система. Но нельзя позволить этой системе и дальше калечить людей", — продолжила она.

''Лучше без героев'': сестра Сенцова удивила сильной позицией

Как считает сестра политзаключенного, поэтому "лучше без героев, лучше всю энергию на творчество, созидание и любовь направить".

Много пользователей сети согласились со словами Каплан, они также поблагодарили ее за смелую позицию.

''Лучше без героев'': сестра Сенцова удивила сильной позицией
''Лучше без героев'': сестра Сенцова удивила сильной позицией
''Лучше без героев'': сестра Сенцова удивила сильной позицией

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наталья Каплан рассказала, что разрушительные последствия голодовки украинского узника Кремля Олега Сенцова добрались до мозга.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Темы
Дело Олега СенцоваУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Олег СенцовКаплан Ольга
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