Локдаун в Украине нужно вводить немедленно – эксперты

Локдаун в Украине нужно вводить прямо сейчас, а не после новогодних праздников, как это планирует правительство Дениса Шмыгаля.

Об этом заявили эксперты Киевской школы экономики (КШЭ), пишет "Главком". Прежде всего это необходимо для того, чтобы "чтобы хоть как-то разгрузить медицинскую систему", считают они.

"Если Украина не введет локдаун в декабре, то риск коллапса медицинской системы на новогодние праздники – очень большой. Больничных коек для тяжелобольных на COVID-19 критически не хватит", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По его мнению, в нашей стране сейчас наблюдается постоянное увеличение количества коек, но "это исчерпаемый ресурс и в определенный момент добавлять будет нечего".

"Если правительство не изменит свое решение о введении карантина после Нового года – то количество новых больных может достичь 28 тыс. человек в сутки уже в январе 2021 года", – заявил он.

Эксперты КШЭ назвали немедленный локдаун сроком минимум на месяц "единственным сценарием, который позволит в ближайшее время вернуться к умеренным ограничениям".

"Европейский опыт показал, что только на третью – четвертую неделю локдаун стабилизирует ситуацию. Устойчивое снижение заболеваемости происходит на пятый – шестую неделю после введения мер", – уточнили они.

В то же время Украина должна немедленно приступить к разработке плана вакцинации. Это "беспрецедентный логистический и коммуникационный проект", заявили специалисты. Если его не проводить, "даже достаточное количество вакцин от SARS-CoV-2 весной не гарантирует быстрого покрытия иммунизацией всех групп риска", считают они.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов объяснил, что началом локдауна в Украине выбрали 8 января, потому что именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения. По его словам, на эти даты были спрогнозированы пиковые показатели по количеству новых больных коронавирусом.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны.

В то же время карантин – это ограничения для населения, призванные остановить темпы распространения вируса, существенно не влияя на привычный ритм жизни населения.

Локдаун или "карантин зимних каникул" введут с 8 по 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право ввести ограничения безотлагательно, если будет наблюдаться резкий рост количества больных.

Усиленный карантин предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме работы на вынос, доставки и общепита в аэропортах)

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время продолжат работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля пищевыми продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.

Общественный транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны.

В новогоднюю ночь заведениям общественного питания позволили работать до 01:00 вместо 23:00.

Карантин и режим ЧС в Украине правительство продолжило до 28 февраля 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Ковтонюка, Украина имеет слишком несовершенную систему тестирования на коронавирус – примерно 35 тыс. проверок в день. Поэтому, если ежедневный прирост заболеваемости достигнет такой же цифры в нынешних условиях, локдаун уже некому будет вводить, считает он.

В то же время по мнению специалиста, отсрочка введение строгого карантина может привести к тому, что количество смертей от коронавируса в стране к концу года приблизится к 20 тыс., А люди умирать дома.

По его прогнозу, в Украине существенного уменьшения случаев заболевания коронавирус можно ожидать весной и летом 2021 года.