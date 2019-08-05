Ливень на Одесщине утопил мужчину и снес авто с россиянами: жуткие фото и видео стихии

Сильный ливень в Одессе и области спровоцировал селевой поток, который унес жизнь жителя села Молога Белгород-Днестровского района и смыл автомобиль граждан Российской Федерации.

Как пишет "Новостной портал Бессарабии", трагедия случилась на территории садового кооператива, где мужчина работал сварщиком – он не успел спастись от огромного селевого потока и утонул. Его тело обнаружили утром 5 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Bessarabia Inform Селевой поток на Одесщине

Bessarabia Inform Селевой поток на Одесщине

Bessarabia Inform Селевой поток на Одесщине

Bessarabia Inform Селевой поток убил мужчину

По словам местных жителей, в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу, и огромные потоки смывали все на своем пути. Высота воды доходила до 1,5 метров.

По рассказам очевидцев, поток был настолько сильным, что даже снес с дороги автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

По данным "Пушкинской", в машине находилась семья из Санкт-Петербурга, которая ехала на отдых в Затоку. Обрушившийся на трассу мощный поток подхватил их "Мерседес", словно лодку, и вынес на огороды. Туристам на помощь пришли местные жители, а после – спасатели.

Последствия ливня на Одесщине "Пушкинская"

Последствия ливня на Одесщине "Пушкинская"

Не миновала стихия и Одессу. Как пишет "Думская", жители города продолжают подсчитывать убытки от ливня и делятся фотографиями его последствий.

Так, во дворе на Еврейской, 1, где находится дом идеолога сионизма Владимира Жаботинского, образовался провал. Утром 4 августа там рухнул свод подвала дома, который ведет к заблокированному входу в катакомбы. Жители двора огородили яму своими силами.

Провал на Еврейской из-за ливня "Думская"

Провал на Еврейской из-за ливня "Думская"

Провал на Еврейской из-за ливня "Думская"

Провал на Еврейской из-за ливня "Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа на Одессу обрушился мощный шторм, в результате которого в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

А недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощного ливня, накрывшего регион.

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