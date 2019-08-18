Лето задержится: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

В сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

Как передает meteoprog, на первую неделю осени смело можно планировать отпуск, погода будет располагать к прогулкам на свежем воздухе.

Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах 20-23 градусов тепла, а минимальная - от +12 до +16. Осадков при этом не ожидается.

Вторая неделя сентября будет похожей на первую в плане температур, однако в этот период вернутся дожди.

Третья неделя будет с незначительным похолоданием, максимальная температура опустится до 15-19 градусов выше нуля. Но грозовых дождей не ожидается.

Последняя неделя сентября будет более прохладной - от 15 до 17 градусов с отметкой "плюс". Однако месяц завершится без интенсивных дождей.

Иллюстрация Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!