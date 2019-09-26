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27 сентября • обновлено в 19:15
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Лето вернется: синоптик уточнил прогноз на октябрь в Украине

14.6т Читать материал на украинском

Начало октября в Украине порадует хорошей погодой, хотя возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач, пишут "Факты". По его словам, температура будет довольно комфортной как для октября.

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Погода в Украине

Погода в Украине

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"Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. Но в конце придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Так что будет и второе бабье лето", – спрогнозировал он.

Напомним, что в пятницу, 27 сентября, на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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