Лето вернется: синоптик уточнил прогноз на октябрь в Украине

Начало октября в Украине порадует хорошей погодой, хотя возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.
Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач, пишут "Факты". По его словам, температура будет довольно комфортной как для октября.
Погода в Украине
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"Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. Но в конце придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Так что будет и второе бабье лето", – спрогнозировал он.
Напомним, что в пятницу, 27 сентября, на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.
Зима в 2020-м в Украине начнется рано и сначала не будет слишком суровой.
В то же время британские метеорологи предупредили, что зима в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.
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