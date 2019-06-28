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Военные ВСУ, дезертир и предатель? Кого "спас" Медведчук из плена "Л/ДНР"

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В Украине 28 июня состоялось возвращение пленных.. Так, после переговоров кума Владимира Путина Виктора Медведчука с главарями "Л/ДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, освобождены четверо украинцев.

Что известно об этих людях и как они попали к террористам — разбирался OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Дмитрий Николаевич Великий — родился 29 декабря 1988 года. Является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Попал в плен 11 сентября 2016 года. Осужден в 2017-го по статье 232 УК так называемой "ЛНР" "Осуществление террористической деятельности" — 15 лет тюрьмы. Находился в Макеевской ИК №22.

Список украинцев, освобожденных из плена

Список украинцев, освобожденных из плена

При этом, как пишет блогер Денис Казанский, Дмитрий находится в розыске украинского МВД.

"Кум Путина по указу Путина договаривается с марионетками Путина о том, что они отпустят из плена предателя, работавшего на Путина. Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? Будет хохма, если арестуют", – отметил Казанский.

Военные ВСУ, дезертир и предатель? Кого "спас" Медведчук из плена "Л/ДНР"

Яков Петрович Веремейчик — родился 29 января 1986 года. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения. Попал в плен 25 мая 2018 года. Находился под стражей в так называемом МВД "ЛНР". Проходит обвиняемым по статьям "Геноцид", а также "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

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Известно, что Яков (позывной "Гудзик") родом из села Горка Полонка в Волынской области. Ранее супруга бойца Елена рассказывала подробности его задержания террористами.

Яков Веремейчик

Яков Веремейчик

В плен он попал неподалеку Катериновки Попаснянского района Луганской области. Тогда же пленили его собрата — Юрия Евтушка. Яков служил по контракту в 14-й механизированной бригаде, имел звание старшего солдата и шесть бойцов в подчинении.

Вместе с Яковом Елена воспитывает 10-летнего Илью и 2-летнюю Ольгу. От первого брака у него есть двое сыновей — 11-летний Денис и 8-летний Артем. До службы Веремейчик работал на заводе по изготовлению подшипников для автомобилей.

Эдуард Анатольевич Михеев — родился 18 сентября 1964 года. В плен попал 16 октября 2017 года. Осужден так называемым военным судом "ЛНР" на 12 лет по статье "Государственная измена". Находился в Славяносербской исправительной колонии УИН МВД "ЛНР". С 17 мая 2019-го лечился в больнице при колонии.

По информации 24 канала, Эдуард Михеев – бывший работник "милиции ЛНР", житель Луганщины. По неподтвержденной информации, поехал на территорию Украины за пенсией. По возвращению его взяли в плен оккупанты, обвинили в шпионаже.

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Максим Анатольевич Горяинов — родился 28 июля 1984 года. Является старшиной 53-й ОМБр ВСУ. Попал в плен 22 мая 2019 года. Находился в СИЗО №5 г. Донецка. Осужден в июне 2019 года по статье "Содействие террористической деятельности". Приговорен к 15 годам лишения свободы.

Максим Горяинов

Максим Горяинов

Попал в плен еще с несколькими солдатами из батальона "Патриот". Инцидент произошел, когда бойцы отправились по делам в ППД бригаду для сверки документов по отдельным взводам МПБ. Военнослужащие, соблюдая все правила прохождения ПП, двинулись по маршруту, который проходил через неподконтрольные территории. Но там их и схватили террористы "ЛНР".

При этом, как пишет в своем Facebook супруга одного из украинских пленных Елена Дуванова-Рожкова, в той странной ситуации вина за плен может быть и на самом Максиме.

"Господин Медведчук освободил одного из восьми украинских военнослужащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Что бы все понимали, этот человек был за рулем и способствовала тому, чтобы машина с военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на неподконтрольную территорию. Вот, кого освобождает Медведчук", - написала она.

Военные ВСУ, дезертир и предатель? Кого "спас" Медведчук из плена "Л/ДНР"

По состоянию на конец января 2019 года, в плену в "Л/ДНР" остаются более 70 украинцев. Кроме того, на территории России до сих пор находятся 24 пленных моряка. Их захватили во время военной агрессии в Керченском проливе.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
военнопленныеобмен
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Да расстреляйте тварей)))))))))))))))))))))))Мы вам ещё выдадим)))))
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Короче,неправильные хо.хлы,давайте других. Не истинные арийцы. Что же,вы украинцы,друг друга не любите и ненавидите? Какой то блогер,что то написал и все повелись. Ему,блогеру,больше заплати и завтра он напишет,что эти люди герои Украины и выдумает героический подвиг.
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Mega Death
Mega Death
А близкие освобожденных считают, что освободили достойных))
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