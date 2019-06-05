Общество перестаёт оценивать ситуацию в стране из соображений "нравится мне власть или не нравится". Оно реагирует в русле "чувствую ли я себя в безопасности при этой власти или нет". Уровень реакции тут обусловлен не личными предпочтениями и социальными стереотипами, а инстинктом выживания каждого.

В реанимации киевской больницы умер пятилетний ребёнок, застреленный на детской площадке. Реагируя, соцсети сразу же взорвались возмущением и требованием отставки министра МВД Арсена Авакова.

Итак, по порядку. 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой больницы был доставлен ребёнок с ранением головы. Согласно имеющимся на тот момент данным четверо детей гуляли рядом с домом, пишет Лариса Волошина для ДС. - Один из них - пятилетний мальчик - поскользнулся и, упав на асфальт, ударился о камень. В больнице врачи установили, что ребёнок получил проникающее огнестрельное ранение в голову. После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия и заявили о возможной причастности к случившемуся двух сотрудников Переяслав-Хмельницкой патрульной полиции.

Подозреваемые полицейские РБК-Украина

Правоохранители установили, что двое подозреваемых 31 мая во время отдыха в избытке употребляли алкоголь, а потом решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам. В результате один из выстрелов попал в ребёнка. Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

Стимул - реакция. Осознание, что от рук пьяных полицейских может пострадать не кто-нибудь, а гуляющий возле дома ребёнок, ужасает. Каждый, кто слышит подобное, ставит себя на место пострадавшего. На самом деле мы уже переживали и подобный стимул. Вспомним вопиющий случай во Врадиевке. Тогда в ответ на вскрывшееся нападение сотрудников полиции на беззащитную девушку вся система встала на сторону виновных.

Все правоохранители, включая министра внутренних дел Виталия Захарченко, спешным порядком искали козла отпущения из числа местных жителей. Вспомним, что допросам и пыткам подверглись десятки селян. Тогда же выяснилось, что преступление не было единичным. За аналогичные нападения на жительниц района было осуждено несколько невинных. Система защищала "честь милицейского мундира", набрасываясь на каждого, кто смел подозревать сотрудников местной милиции.

В соцсетях уже разгоняется версия, что местная полиция пыталась скрыть обстоятельства дела. Но ведь это не так. Именно правоохранители, отреагировав на сообщение врачей, провели предварительное расследование и заявили о причастности своих сотрудников. Общество требует сурового наказания, вплоть до отставки министра.

И, тем не менее, невозможно отрицать, что ни про пьяных подростков, ни про бандитские разборки, ни про российских диверсантов никто в официальных сообщениях нам не рассказывал. Система постепенно меняется. Люди, которые ее наполняют, по-прежнему склонны к превышению власти и аморальным поступкам. Однако сама правоохранительная система уже способна выявлять и осуждать их, вместо того чтобы выгораживать.

В соцсетях разгоняется информация, что двое подозреваемых были настолько пьяны, что не помнят, кто именно попал в ребенка. Подобные подробности нужны исключительно для того, чтобы разгонять ненависть.

Кому-то очень хочется провести прямые параллели с Врадиевкой и спровоцировать таким образом общество на взрыв. То, что в Киеве стало витриной - реформа патрульной полиции, новая форма, селфи с туристами, в регионах осталось ширмой, за которой прячется все та же уродливая милицейская система. Если полицейские, имеющие при себе оружие, напиваются в людном месте и устраивают тир - это означает, что никакой патруль, никакой наряд, никакая внутренняя дисциплинарная комиссия им не страшны.

По крайней мере, пока не случилась трагедии, или ситуация не получила общественного резонанса. Действия руководства МВД должны быть сейчас направлены на то, чтобы показать - повторения Врадиевки в Украине невозможно. Вместо этого мы все чаще слышим о конфликтах сотрудников полиции с активистами, устраивающими пикеты и раздающими листовки у метро.

Ощущение политизации МВД усиливают как раз сообщения о пьяной стрельбе по живым мишеням. Недоведенная до конца реформа рискует обернуться против реформаторов. Как это не парадоксально, но в коммуникации нуждается в первую очередь МВД. Это в его интересах убедить общество, что теперь "защитой чести мундира" является очищение украинской правоохранительной системы от неадекватных сотрудников.

Что это дело о действиях полицейских, приведших к смерти ребёнка, стало причиной тех или иных кадровых решений и структурных изменений в стране. Поэтому, кроме сочувствия семье погибшего и наказания виновных, необходимо думать, как сбить волну ненависти ко всей системе правоохранительной власти в стране, на которой уже паразитируют умелые провокаторы.

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