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22 декабря • обновлено в 21:48
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"Кто он?" Познер высказался об интервью с Зеленским

3.5т
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Известный российский телеведущий Владимир Познер считает президента Украины Владимира Зеленского довольно любопытной личностью, которую недооценивают.

Так он высказался, отвечая на вопрос журналистов на встрече в ресторане "Жеральдин" 2 декабря. У него спросили, хотел ли бы он взять интервью в украинского главы, на что телеведущий предоставил довольно развернутое объяснение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я делаю программу "Познер", ее покупает "Первый канал", а он не покупает "кота в мешке". Я должен сказать генеральному директору канала Константину Эрнсту, что я собираюсь взять интервью у того-то. И он может не одобрить", – сказал Познер.

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Владимир Познер

Владимир Познер

Скриншот видео

По его словам, так как "Первый канал" управляется Кремлем, то именно туда Эрнст пойдет просить разрешения на соответствующее интервью и все зависит от того, разрешат там или нет. При этом он отметил, что считает Зеленского интересной личностью и, возможно, внесет предложение об интервью с ним, после нормандской встречи, которая состоялась 9 декабря.

"Если бы я мог взять интервью, я бы задавал ему вопросы, из которых было бы понятно, кто такой Зеленский. Я не совсем понимаю, кто он. Он вызывает у меня большое любопытство. Какой он человек – не знаю, но я думаю, что его недооценивают", – объяснил журналистам телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на встрече в "Жеральдин" Владимир Познер заявил, что в конфликте между Россией и Украиной виновата именно Россия. Он рассказал, чем его покорил Зеленский.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Владимир Познер Владимир Зеленский
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Жидопи.дор
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Lux Alex
Lux Alex
Franta Bonanta, Очень приятно, а я Алекс.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Какой молодец!))) Он, по сути, раскрыл проблему, по которой любые представители, включая и тех, кто занят подсчетами голосов при различных голосованиях (а таких бесчисленное множество, включая голосование за то, чей подъезд чьего дома в первую очередь ремонтировать) - ОБОСНОВЫВАЮТ САМИ СЕБЕ СВОЮ НЕСВОБОДУ, и потом, по тому, как они доказали себе свою несвободу, несвободно же и делают свое дело! Браво, Познер! О том, интересно ли брать интервью с Зеленским - это уже мог и не рассказывать: достаточно ясно же подчеркнута несвобода, а по остальному - плакаться надо не нам, а - в жилетку Эрнста!..)))
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