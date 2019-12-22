"Кто он?" Познер высказался об интервью с Зеленским

Известный российский телеведущий Владимир Познер считает президента Украины Владимира Зеленского довольно любопытной личностью, которую недооценивают.

Так он высказался, отвечая на вопрос журналистов на встрече в ресторане "Жеральдин" 2 декабря. У него спросили, хотел ли бы он взять интервью в украинского главы, на что телеведущий предоставил довольно развернутое объяснение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я делаю программу "Познер", ее покупает "Первый канал", а он не покупает "кота в мешке". Я должен сказать генеральному директору канала Константину Эрнсту, что я собираюсь взять интервью у того-то. И он может не одобрить", – сказал Познер.

Владимир Познер Скриншот видео

По его словам, так как "Первый канал" управляется Кремлем, то именно туда Эрнст пойдет просить разрешения на соответствующее интервью и все зависит от того, разрешат там или нет. При этом он отметил, что считает Зеленского интересной личностью и, возможно, внесет предложение об интервью с ним, после нормандской встречи, которая состоялась 9 декабря.

"Если бы я мог взять интервью, я бы задавал ему вопросы, из которых было бы понятно, кто такой Зеленский. Я не совсем понимаю, кто он. Он вызывает у меня большое любопытство. Какой он человек – не знаю, но я думаю, что его недооценивают", – объяснил журналистам телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на встрече в "Жеральдин" Владимир Познер заявил, что в конфликте между Россией и Украиной виновата именно Россия. Он рассказал, чем его покорил Зеленский.

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