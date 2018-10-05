Крымский мост разваливается: всплыли новые нарушения при строительстве

Падение фрагмента пролета железнодорожной части с Крымского моста в воду никакой угрозы для строения не несет, есть более серьезные проблемы.

"Такое случается при строительстве моста, бывает блок какой-то упадет в воду и его достают, а тут еще и упало так, что даже не надо водолазов приглашать, а можно закрепить за плавучие краны", - сказал в комментарии OBOZREVATEL инженер, руководитель группы авторского надзора ПАТ "Киевсоюздорпроект" Эдгар Годик.

По его словам, инцидент мог быть вызван спешкой строителей, но никакой катастрофы для моста он не представляет.

Инженера больше смущает другой факт: "Вот опоры плохо заделаны, это да, потому что там в грунтах есть так называемые грязевые вулканы, и сваи как раз пошли по тому створу, где они существуют, и вот это не совсем надёжно. А падение фрагмента пролета железнодорожной части это просто рядовой случай".

Вместе с тем крымскотатарский активист Ленур Ислямов в который раз подчеркнул, что мост построен без соблюдения всех норм геодезии и строительства такого рода сооружений.

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"Там тектонические плиты? поэтому смещения буквально на несколько миллиметров будет вести к тому, что мост будет падать. Но об этом много, кто писал, нам осталось только ждать, потому что больше мы ничего сделать не можем", - сказал Ислямов в комментарии OBOZREVATEL.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео, на котором зафиксировано, как от незаконно построенного оккупантами Крымского моста съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части.