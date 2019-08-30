1. Оккупанты в Крыму вынесли приговор Диляверу Гафарову, которого обвиняют в участии в “незаконном вооруженном формировании Украины”. Крымского татарина приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Дилявер Гафаров

2.Российские пропагандоны сообщили, что Олег Сенцов “доставлен в Москву для обмена с украинской стороной”. Защитники Сенцова пока не располагают никакой информацией на этот счет.

3. В Севастополе оккупанты оштрафовал верующих за пение и молебен в парке.

4. Севастополь. Оказалось, что солдат-срочник из Дагестана, избивший на пляже Омега семью с ребенком, был еще и под наркотой. Так понаехавший ихтамнет, который служит на ЧФ, гулял со своим братом, который приехал его навестить. Ну, и дружбаны подтянулись.

5. Российские оккупанты (под наркотой?) продолжают военно-террористические учения в Крыму. Агрессор выполнил боевые пуски управляемых ракет с истребителей Су-30СМ по морским целям условного противника в Черном море.

6. Жители Армянска снова жалуются, что оккупанты их травят. Одни считают, что их держат за идиотов. Другие отвечают, что они идиоты и есть, раз, кроме скулежа в ВК, больше ничего не делают. Воздух снова насыщен кислотной вонью, осыпаются листья (обычно в октябре). Прочтите, что пишут:

7. Оккупанты сообщили, что “с целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации” на заводе “Крымский Титан” остановили один цех, а также “увеличили подачу известкового молока и воды в кислотонакопитель”. Видимо, ситуация очень критическая.

8. В 2018 году оккупанты с помпой открыли Большую севастопольскую тропу. Рядом с маршрутом на Инжире отметили средневековую гончарную печь. В 2019 от печи уже ничего не осталось. Эта печь использовалась для обжига черепицы. Всего в нее загружали около 500 черепиц по 5-6 кг каждая. Итого: 2,5-3 тонны под температурой 1500 градусов в течение 10-24 часов. КАК ЭТО МОЖНО СЛОМАТЬ?

Пещерные монастыри Шулдан и Чилтер-Мармара уже всьо. Почему русские такие дикари? Подробности:

9. Объем внешней торговли Крыма с Сирией впервые превысил 200 тысяч долларов, сообщили оккупанты. Пропагандоны опубликовали эту новость под заголовком “Сирия стала кормить Крым”. Жители Симферополя поспешили прокомментировать: “Это что же мы Сирии продавать-то можем?! Жопу или душу?!”, “Вот так новость”, “Повода для гордости совсем нет. Так себе торговля. Торгуют с Сирией только те, кто сам не признан”, “Три поддона апельсинов за все время с Сирии привезли, а туда 1 контейнер с гречкой отправили. Это весь товарооборот за 5 лет. Они на встречи раз в 20 денег больше потратили”, “Уххахахах, прям гордость”, “И что, даже не стыдно было это постить?”, “Тонкий троллинг крымчан”

10. В евпаторийской группе опубликовали статью, в которой говорится, что жители Крыма массово оформляют себе украинские документы, а фирмы, помогающие оформить заветную книжку с Тризубом и добраться до херсонского ДП “Документ”, плодятся на полуострове как грибы. Жители Крыма и рашисты прокомментировали публикацию: “(Из Питера пишет) Перед тем, как будете получать паспорт Украины, не забудьте попрыгать!”, “Сиди у себя в Питере и не умничай! Или ты вдруг решил, что твое мнение здесь в авторитете?”, “Телеведущий канала "Россия-1" Сергей Брилев, когда получал гражданство Великобритании, наверное, тоже прыгал?”, “И Соловьев тоже прыгал, когда вид на жительство в Италии получал”, “У НИХ половина правительства имеет двойное гражданство, недвижимость за границей, счета в банках за границей, дети учатся за границей, лечатся за границей, отдыхают за границей. А здесь они только на заработках! Но такие "Гудимы" (из Питера) все дураков кругом ищут, хотя дураки для них — в зеркале”, “Абрамович, наверное, до сих пор не может остановиться”, “(Снова из Питера) Вот это у хохлов бомбануло чисто конкретно”, “Поясни, почему у хохлов должно бомбануть? Тут переобутые в россиян снова переобулись в украинцев ради безвиза”, “Не говори ерунду, ты как крымчанин знаешь, что без гражданства рф в Крыму жить невозможно, или надо было бежать!?”, “Не надо разжигать неприязнь и негатив по отношению к украинцам. Наслаждайтесь лучше питерскими пейзажами, дышите ровно”, “Так в Крыму все хохлы, кроме понаехав. Ты послушай, что Аксенов говорил про россию до 2014 года — оху…шь”, “А у меня два паспорта. Не факт, что Крым останется в рашке”, “Да, мы граждане Украины в Крыму! И что? У нас есть своя история. Наших предков пригласили в опустошенный Крым, и руками украинцев Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской областей Крым превратился во Всесоюзную здравницу. И если сегодня в государственном отношении россия считает Крым одним из субъектов своей Федерации, это не значит, что люди перестали быть украинцами или отреклись от украинского языка и культуры своей Родины. А рейтинг украинского паспорта довольно высок, почему бы и да?! Это достойный паспорт для его держателей. В мировом соотношении паспортов украинский паспорт занимает 24 место”, “А сколько ненормальных порвало тогда свои паспорта… в угаре. В основном это те, кто никогда и не был в Европе. Им это и не надо. Их и тут неплохо кормят — по телевизору”, “Отсутствие паспорта не означает утерю гражданства, это просто утеря документов, к тому же у крымчан все сильно за эти годы переплелось с Украиной, нельзя все вот так вот взять и отбросить”, “Украинский больше в приоритете”, “Рашка, уходи, плз, заипало”, “Многие же гадили Украину, а тут вот так вот, надо ехать за паспортом, трошки глазки открылись”.

P.S. И еще одно сообщение из последнего пункта вынесу в заключение выпуска: “Интересная ситуёвина. Получается, крымчане — за украинские паспорта, а россияне пытаются переубедить их. Будто я читаю пост из 2013- нач. 2014 года… Паспорт гражданина Украины "сильнее", чем российский”. Самое увлекательное, что в этой “ситуёвине” крымчане, так сказать, в едином порыве, но не за аусвайс с двуглавой курицей.

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