Крымчанин – о подаче Украиной воды на полуостров: ни ведра оккупантам!

Житель оккупированного Россией Крыма призвал Украину не подавать воду на полуостров.

Он специально дозвонился в эфир программы "Крым. Реалии" и предложил, чтобы оккупанты сами позаботились о водоснабжении аннексированной территории (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я из аннексированного Крыма. Я здесь проживаю уже 50 лет. Я сам из Украины, я люблю и ценю Украину, и Крым – это Украина, де-юре – Украина, де-факто – это оккупация. Я вам скажу – никакой воды оккупантам!"– подчеркнул он на украинском языке.

Также крымчанин напомнил, что в 2014 году россияне обещали, что установят станции по опреснению морской воды и сделают из полуострова аналог Объединенных Арабских Эмиратов.

"Пусть меньше крадут и пусть сделают. Никакой воды, ни ведра воды, ни в коем случае! Пусть все засыхает и высыхает, пусть оккупант везет воду с Дона себе",– заявил крымчанин.

Он подчеркнул, что оккупантам нужно напомнить об их обещаниях сделать Крым райским уголком и решать вопросы собственными силами.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в оккупированном Россией Крыму из-за якобы недостатка воды не существует. Он подчеркнул, что проблему водоснабжения военных объектов должна решать "власть" аннексированного полуострова, подконтрольная России, а для населения воды хватит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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