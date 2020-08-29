Крымчанин – о подаче Украиной воды на полуостров: ни ведра оккупантам!

Крымчанин предостерег Украину от подачи воды на полуостров.
Житель оккупированного Россией Крыма призвал Украину не подавать воду на полуостров.
Он специально дозвонился в эфир программы "Крым. Реалии" и предложил, чтобы оккупанты сами позаботились о водоснабжении аннексированной территории (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Я из аннексированного Крыма. Я здесь проживаю уже 50 лет. Я сам из Украины, я люблю и ценю Украину, и Крым – это Украина, де-юре – Украина, де-факто – это оккупация. Я вам скажу – никакой воды оккупантам!"– подчеркнул он на украинском языке.
Также крымчанин напомнил, что в 2014 году россияне обещали, что установят станции по опреснению морской воды и сделают из полуострова аналог Объединенных Арабских Эмиратов.
"Пусть меньше крадут и пусть сделают. Никакой воды, ни ведра воды, ни в коем случае! Пусть все засыхает и высыхает, пусть оккупант везет воду с Дона себе",– заявил крымчанин.
Он подчеркнул, что оккупантам нужно напомнить об их обещаниях сделать Крым райским уголком и решать вопросы собственными силами.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" в оккупированном Россией Крыму из-за якобы недостатка воды не существует. Он подчеркнул, что проблему водоснабжения военных объектов должна решать "власть" аннексированного полуострова, подконтрольная России, а для населения воды хватит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук виступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд оккупированного Крыма.
Со своей стороны председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
За восстановление подачи воды в Крым выступал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, на полуострове живут украинцы, которых нельзя бросать.
Впоследствии глава правительства в очередной раз подчеркнул, что Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!