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9 февраля • обновлено в 18:57
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В Украине ввели новые правила въезда в Крым: что изменилось

22т
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Новые правила пересечения административной границы с аннексированным Крымом вступили в силу с 9 февраля 2020 года. Изменения в законодательстве касаются детей в возрасте до 16 лет.

Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, теперь дети в возрасте до 16 лет должны пересекать КПВВ с Крымом в сопровождении одного из родителей или опекунов, а также с предъявлением паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Въезд в Крым

Въезд в Крым

Иллюстративное фото

В свою очередь, дети от 14-ти до 16 лет, чьи родители проживают в Крыму, получили возможность пересекать административную границу самостоятельно – при условии что они обучаются на территории материковой Украины и зарегистрированы в Единой электронной базе по вопросам образования.

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Еще одно изменение касается случаев выезда на материковую Украину для оформления документов, удостоверяющих личность. В подобной ситуации теперь возвращение на аннексированную территорию осуществляется по предъявленной справке территориального органа миграционной службы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина изменила правила въезда своих граждан на территорию России.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Крым теперь окончательно Россия?
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14
2
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Наконец укроватники признали, что Крым это Россия.
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13
2
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Клинцов Александр, ты что ту..пой?лет десять назад я услышал как х.о.хлов впервые назвали ва..тниками.так что зарой рот .
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5
1
Клинцов Александр
Клинцов Александр
Бондаренко Виктор, ватники "укро" не бывают по определению.
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1
5
Петров Игорь
Петров Игорь
...детишек можно пускать,ну шоб хоть водички набрали.
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