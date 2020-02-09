В Украине ввели новые правила въезда в Крым: что изменилось

Новые правила пересечения административной границы с аннексированным Крымом вступили в силу с 9 февраля 2020 года. Изменения в законодательстве касаются детей в возрасте до 16 лет.

Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, теперь дети в возрасте до 16 лет должны пересекать КПВВ с Крымом в сопровождении одного из родителей или опекунов, а также с предъявлением паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Въезд в Крым Иллюстративное фото

В свою очередь, дети от 14-ти до 16 лет, чьи родители проживают в Крыму, получили возможность пересекать административную границу самостоятельно – при условии что они обучаются на территории материковой Украины и зарегистрированы в Единой электронной базе по вопросам образования.

Еще одно изменение касается случаев выезда на материковую Украину для оформления документов, удостоверяющих личность. В подобной ситуации теперь возвращение на аннексированную территорию осуществляется по предъявленной справке территориального органа миграционной службы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина изменила правила въезда своих граждан на территорию России.

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