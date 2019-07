Кровавое лунное затмение: появились фантастические фото и видео

Жители Земли в ночь с 16 на 17 июля наблюдали частичное кровавое лунное затмение

В общей сложности астрономическое явление продлилось 1 час 58 минут, пишут "Известия". Максимальная фаза затмения наступила в 00:31 по Киеву. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В этот момент половина диска Луны (65%) оказалась в южной части земной тени и окрасилась в кроваво-красный цвет.

Кровавую луну отчетливо могли видеть жители почти всех стран мира, кроме Северной Америки, где в это время Луна находилась за горизонтом.

В Киеве также наблюдали за кровавой луной. Посмотреть на лунное затмение вышли люди в разных районах столицы.

iPhone vs camera of the half blood moon lunar eclipse 😭 shot by me pic.twitter.com/Yo2jNg1kN3

The moon is seen during a lunar eclipse in the sky Jakarta, on July 17, 2019. (Photo by BAY ISMOYO / AFP) #GerhanaBulan #GerhanaBulanSebagian pic.twitter.com/1oYsKict9O