"Чи як катаракта те дерево називається якось похоже, тьху, як катапульта... - каже мені помічниця по дорозі, - оце хоче ОВ таке дерево, треба Полудня спитати".

Іван Полудень теж не одразу згадав, як воно називається, але доручення Вождя в нашій партії не обговорюються і не виконуватися не можуть. Тому Іван Іванович перепитав у Євгена Петрова і таки знайшли вони те дерево. Називається воно справді по-чудернацькому - катальпа.

ОВ власноруч посадив те чудо-дерево його і радується (майбутній генпрокурор Мосійчук при цьому сказав: "Треба так сажать, шоб потом не вилізло", символічно)))

Отже, CATALPA - рід квітучих дерев родини Бігнонієвих. Його представники поширені у теплих та субтропічних регіонах Північної Америки, Карибів, Східної Азії. В Україні - теж росте. Катальпа віком близько 100 років, розташована на вулиці Вадима Гетьмана, 2 у Києві. Вона має обсяг 2,7 м і висоту 10 м.

А до чого тут крилата голова?

Назва походить з назви дерева мовою індіанців маскокі "kutuhlpa", що означає "крилата голова".

Бобовий стручок з насінням став основою альтернативної народної назви "Індіанське бобове дерево" або "Сигарне дерево" для Catalpa bignonioides та Catalpa speciosa, відповідно. Отак.